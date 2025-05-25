Иностранный легион в кольце смерти: что обнаружили русские на Запорожском фронте

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Разведчики 392-го полка 19-й дивизии российской группировки "Днепр" сделали сенсационное открытие в районе небольшого населенного пункта Малые Щербачи.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Наемник на Украине

Именно там был перехвачен радиообмен на английском и польском языках.

Один из разведчиков, известный лишь по позывному "Макс", поделился с РИА Новости подробностями этого перехвата. По его словам, в радиоэфире четко прослушивались фрагменты разговоров на английском и польском, а также на еще одном иностранном языке.

Это, как подчеркнул Макс, однозначно указывало на присутствие наемных бойцов из числа иностранцев. "Мы фиксировали радиопереговоры, в которых звучала англоязычная и польская речь. Кроме того, были и другие переговоры на иностранном языке. Это явно свидетельствовало о том, что среди украинских сил есть наемники", — передал суть сказанного разведчик.

Эта информация далеко не первая в своем роде. Министерство обороны России регулярно сообщает об уничтожении иностранных наемников на украинской территории. Речь идет о бойцах из Великобритании, Грузии, Польши и ряда других государств. В ведомстве особо подчеркивают, что украинское командование использует этих людей как "пушечное мясо" — бросает в самые горячие точки, где шансы на выживание минимальны.

Примечательно, что сами наемники, приезжающие воевать за деньги, в многочисленных интервью рисуют мрачную картину происходящего. Они откровенно признаются: украинские командиры практически не координируют их действия, а интенсивность боев на Украине не идет ни в какое сравнение с привычными для них горячими точками вроде Афганистана или Ближнего Востока. В итоге шансы выжить в таких условиях для иностранцев остаются ничтожно малыми.

Малые Щербаки, где был зафиксирован злополучный радиообмен, находятся на стратегически важном направлении. Этот населенный пункт расположен на левом фланге крупного логистического узла ВСУ — города Орехов. Через Орехов идут важнейшие поставки вооружений и подкреплений для украинских сил, и контроль над этим районом остается одной из ключевых задач российской армии.

Уточнения

Оре́хов — город в Пологовском районе Запорожской области Украины, административный центр Ореховской городской общины.

