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Груз 200: обстрел Одессы поставил крест на поставках западного вооружения

1:02
Силовые структуры » Военные новости

Один из ключевых маршрутов поставок западного оружия на Украину — морской путь через Одессу — оказался мишенью ВС РФ.

Удары по энергетике
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Удары по энергетике

Поводом для беспокойства западной публики стал недавний ракетный удар российской армии по контейнеровозу в одесском порту. По данным Министерства обороны, российская ракета нашла цель: судно перевозило около сотни контейнеров с военными грузами, включая безэкипажные катера, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы.

Аналитики из Military Watch Magazine считают, что этот инцидент может стать переломным моментом в логистике военной помощи Украине. Они предполагают, что в ближайшие месяцы поставки оружия морем существенно сократятся. Всё дело в уязвимости морских путей для российских ракетных атак и ударов с беспилотников. Эксперты издания не исключают, что Москва намерена усилить давление на Одессу, сделав морские поставки практически невозможными.

Уточнения

Оде́сса — город на юге Украины в Северном Причерноморье, административный центр Одесской области и Одесского района. Главная военно-морская база Военно-морских сил Украины.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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