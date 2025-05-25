Черный день Евросоюза: Европа ждет военного предательства США

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За кулисами Брюсселя и Берлина зреет чувство надвигающейся катастрофы: Евросоюз готовится к худшему — сокращению американского военного присутствия на континенте.

Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under U.S. federal government Американские военные

По данным источников Handelsblatt, высокопоставленные европейские дипломаты на грани нервного срыва, ожидая официального объявления из Вашингтона уже в ближайшие месяцы. Пока нет точных дат и цифр, но тревожные сигналы поступают один за другим.

Ещё недавно канцлер Германии Фридрих Мерц пытался успокоить взволнованных европейцев, утверждая, что нет никаких оснований для паники: Штаты, мол, не собираются сворачивать свои военные базы в Европе. Однако журналисты Handelsblatt уверены: за внешней невозмутимостью Мерца скрывается глубочайшая обеспокоенность. В кулуарах ЕС уже давно шепчут о неизбежном — Америка устала быть "вечным жандармом" Старого Света.

Эхо этой тревоги прозвучало ещё в марте, когда генерал в отставке Бен Ходжес, ранее командовавший американскими войсками в Европе, вынес приговор: вывод контингента — лишь вопрос времени.

По его инсайдерским данным, Пентагон содержит 100-тысячный военный корпус в Европе за счёт трёх ключевых источников финансирования: регулярного бюджета, Европейской инициативы сдерживания (EDI) и специальных вливаний для Украины. Стоит одному из этих потоков иссякнуть — и Европа останется один на один с Россией.

Эта тема далеко не нова. В феврале влиятельный обозреватель Financial Times Гидеон Рахман бросил камень в болото: на фоне переговоров по Украине заговорили о возможном уходе американцев из Прибалтики и других европейских "горячих точек". Европа замерла в ожидании: что дальше?

Президент США не стесняется в выражениях, предъявляя европейцам счёт: почему НАТО остаётся "капиталовложением только для Америки"? Трамп годами добивается от союзников "платежа по чекам" — увеличения военных расходов до 5% ВВП. И Европа медленно, но верно идёт на уступки.

Уточнения

Йоахим-Фридрих Мартин Йозеф Мерц — немецкий политический деятель, федеральный канцлер Германии с 6 мая 2025 года, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

