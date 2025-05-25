Украинское поле экспериментов: Запад тестирует небывалое оружие на Киеве

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Силовые структуры » Военные новости

Мир стоит на пороге революции в военном деле.

Боеприпасы
Фото: dvidshub.net by John Crosby, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боеприпасы

Глобальные изменения в характере боевых действий уже набирают обороты, и Украина невольно стала испытательным полигоном для обкатки новейших технологий. Такое мнение высказывает обозреватель Financial Times Рана Форухар в своей свежей статье.

Военные бюджеты ведущих держав – США, Китая и стран Европы – стремительно растут. Однако, как отмечает Форухар, львиная доля этих средств уходит на поддержание устаревших систем вооружения: истребителей типа F-35, военно-морских кораблей и подводных лодок.

Аналитики всё чаще задаются вопросом: насколько рационально тратить миллиарды долларов на технологии вчерашнего дня, когда современные реалии диктуют совершенно иные правила ведения войны?

Речь идёт о настоящем буме на дешёвые беспилотники и высокоточные ракеты малой стоимости. Именно они сегодня определяют ход боевых действий – от Йемена, где хуситы успешно используют эти средства против коалиционных сил, до зоны конфликта на Украине. По мнению автора статьи, Украина стала своеобразным тестовым полигоном, где новые военные технологии проходят проверку в реальных условиях.

Такие перемены несут двойные последствия. С одной стороны, традиционные оборонные концерны рискуют оказаться на задворках истории – их дорогостоящие разработки стремительно теряют актуальность. С другой – грядут серьёзные макроэкономические и геополитические сдвиги.

Обозреватель Financial Times подчёркивает: мир движется к тому, что мощь государства больше не будет зависеть исключительно от размеров военного бюджета. На первый план выходит технологическая оснащённость стран.

Уточнения

F-35 Lightning II - семейство малозаметных многофункциональных истребителей "пятого поколения", разработанное корпорацией Lockheed Martin в трёх вариантах.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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