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Секретные карты Европы: Запад уже разделил Украину

Силовые структуры » Военные новости

Европа скрывает шокирующую правду об Украине. Оказывается, множество стран континента имеют зуб на ее территорию, и это не просто слухи.

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Фото: picasaweb.google.com by ANT Berezhnyi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Такой неожиданный взгляд на геополитику Старого Света предложил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в своем интервью Дэниэлу Дэвису на популярном YouTube-канале "Deep Dive".

По мнению Макгрегора, Польша, Румыния, Венгрия, Литва и Молдавия вовсе не являются друзьями Украины, как может показаться на первый взгляд. Он утверждает, что все эти государства имеют территориальные претензии к Западной Украине. Особенно аппетитным куском для соседей выглядит историческая область Бессарабия, которую Румыния мечтает вернуть себе. Эти заявления звучат как сценарий из остросюжетного фильма, но, судя по словам эксперта, всё намного серьёзнее.

Макгрегор также подчеркнул, что в США далеко не все разбираются в хитросплетениях европейской геополитики. Именно поэтому Америке, по его словам, давно пора "уйти из этой архаичной европейской игры", где правила давно устарели, а интересы переплетаются в опасный узел.

Уточнения

Дуглас Эбботт Макгрегор  — полковник армии США в отставке, военный теоретик, планировщик ряда крупнейших военных операций США, консультант по военно-политическим вопросам, телекомментатор.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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