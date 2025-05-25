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Заложники собственной страны: каждый житель Украины уйдет под ружье

1:30
Силовые структуры » Военные новости

В свете продолжающегося конфликта на Украине международное сообщество всё чаще призывает к прекращению боевых действий.

Флаг Украины
Фото: commons.wikimedia.org by President.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Флаг Украины

По мнению профессора Хельсинкского университета Туомаса Малинена, украинцам необходимо остановить войну, чтобы избежать катастрофических последствий. Он выразил обеспокоенность дальнейшей эскалацией конфликта, отметив, что затягивание проигрышной войны неизбежно приведёт к разрушительным результатам прямо у порога украинских домов.

Малинен проводит исторические параллели, напоминая, что немецкий народ слишком поздно осознал жестокие уроки Второй мировой войны.

Теперь, по его словам, подобный горький опыт может постичь и Украину, если руководство страны не примет кардинальное решение о прекращении огня. Учёный убеждён: затягивание конфликта лишь усиливает страдания мирного населения и отдаляет шанс на восстановление стабильного будущего.

Ранее президент России Владимир Путин обозначил принципиальную позицию Москвы в вопросе урегулирования конфликта. По его мнению, цель переговоров должна заключаться не в краткосрочной передышке для перезапуска военных действий, а в достижении прочного и долгосрочного мира.

Путин подчеркнул, что смысл проводимой спецоперации заключается в последовательной защите интересов российского народа, и Москва будет твёрдо отстаивать эту стратегию.

Уточнения

Хе́льсинкский университе́т — старейший и крупнейший университет в Финляндии. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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