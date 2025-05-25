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НАТО не прошло: что нашли бойцы ВС РФ под Романовкой в ДНР

1:48
Силовые структуры » Военные новости

ВСУ готовились к обороне Романовки основательно и не жалели ресурсов, чтобы превратить её в неприступную крепость.

Военные ВС РФ
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Военные ВС РФ

Командир штурмовой роты 68-го гвардейского танкового полка с позывным "Ваня" поделился с РИА Новостисенсационными подробностями о линии обороны, которую украинские военные возводили долгие годы.

По его словам, командование ВСУ ставило Романовку во главу угла всего фронта — отсюда открывался прямой путь на Константиновку, Славянск и Краматорск, где дислоцируются наиболее боеспособные и обученные части украинской армии, включая националистические батальоны. С 2014 года ВСУ методично укрепляли этот участок: строили дзоты, доты и капониры, размещая там не только лёгкую бронетехнику, но и тяжёлые 120-миллиметровые миномёты.

Самое поразительное, по мнению командира "Вани", — это масштабное использование западной техники. ВСУ применяли специальные инженерные машины производства стран НАТО, чтобы создать глубокоэшелонированную линию окопов и максимально осложнить продвижение российских войск. "Ваня" даже предложил наглядный способ доказательства этих слов: достаточно поднять в воздух разведывательный дрон, и снимки покажут всю правду о тщательно спланированной и щедро профинансированной западными партнёрами линии обороны.

Накануне Минобороны России официально подтвердило взятие Романовки, назвав это событие результатом слаженных действий подразделений "Южной" группировки. Теперь, когда первая линия укреплений прорвана, перед российской армией открываются новые горизонты для наступления.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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