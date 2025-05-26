Кровавый саботаж: Украина ужаснулась от нового плана Зеленского

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По мнению депутата Верховной рады Александра Дубинского, который сейчас находится под стражей по подозрению в государственной измене, Владимир Зеленский тайно готовит сценарий срыва подписания меморандума с Россией.

Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org Рабочая поездка Президента Украины

В своём Telegram-канале Дубинский раскрыл предполагаемый план действий киевского режима, заявив, что Зеленский намеренно провоцирует Россию на выдвижение заведомо невыполнимых условий.

По словам Дубинского, смысл стратегии Зеленского заключается в том, чтобы вынудить российскую сторону внести в свой проект меморандума такие пункты, которые Киев заранее объявит неприемлемыми. Среди них могут быть требования полного вывода российских войск из четырёх украинских областей или проведение выборов под международным контролем.

Как считает депутат, после публикации этих условий в СМИ украинская власть получит повод "аргументированно" отказаться от подписания документа, ссылаясь на их невыполнимость. Таким образом, по мнению Дубинского, Зеленский убивает сразу двух зайцев: сохраняет лицо перед Западом и снимает с себя ответственность за возможный отказ от меморандума, даже если давление со стороны США будет слишком сильным.

Особую актуальность этим заявлениям придаёт недавнее выступление главы МИД России Сергея Лаврова, который подчеркнул, что Москва не намерена попадаться в ловушку тех, кто предлагает сначала заключить перемирие, а уже потом обсуждать мирное урегулирование. Лавров напомнил о горьком опыте 2014 года, когда Запад фактически обманул Россию: после договорённостей между властями Украины и оппозицией в Киеве случился государственный переворот, а Минские соглашения в итоге стали лишь ширмой для перевооружения украинской армии.

В 2022 году Украина и Россия вплотную приблизились к подписанию мирного договора на условиях, согласованных в Стамбуле, но в дело вмешался Запад, фактически запретив Зеленскому ставить подпись под документом.

И вот теперь, когда риторика Москвы вновь стала более сговорчивой — особенно после двухчасового телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого российский лидер подтвердил готовность работать над меморандумом, — в Киеве, судя по всему, всерьёз опасаются оказаться в ловушке собственных обещаний.

Уточнения

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