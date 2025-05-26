Ракеты над Москвой: Германия намерена сделать шаг, от которого нет спасения

2:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Недавняя смена главы правительства в Германии ознаменовалась сенсационной инициативой нового кабинета министров: засекретить поставки оружия Украине от прессы.

Фото: Wikimedia Commons by SKopp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Taurus

Однако среди множества вопросов, волнующих мировое сообщество, один остаётся особенно острым — будет ли всё-таки принято решение о поставках Киеву немецких крылатых ракет Taurus. Политолог Ростислав Ищенко, комментируя для издания "Военное дело" перспективы этого шага, подчеркнул, что данное решение может стать критическим моментом в отношениях России и Германии.

По мнению Ищенко, главная опасность ракет Taurus заключается в их впечатляющем радиусе действия, существенно превышающем возможности вооружений, уже имеющихся у Украины. Эксперт утверждает, что в случае поставок этих ракет Украина сможет наносить удары по значительно более удалённым целям. В частности, из района Глухова ракеты теоретически смогут достичь не только Новой Москвы, но и районов, расположенных между МКАДом и Третьим транспортным кольцом в столице России.

Ищенко также отметил, что момент непосредственной передачи ракет Украине станет моментом истины — именно тогда станет понятно, решился ли новый канцлер Германии Фридрих Мерц на этот шаг. Как только ракеты попадут в руки украинских военных, они будут незамедлительно использованы. При этом эксперт развеял миф о том, что ракеты способны переломить ход военных действий: для Украины их применение важно не столько с военной точки зрения, сколько с политической.

Фактически, запуск ракет Taurus станет мощным сигналом о растущей поддержке Украины Западом и послужит катализатором эскалации напряжённости между Россией и Германией. Ищенко чётко обозначил свою позицию: поставки данных ракет — это не просто очередной шаг в военной помощи, а прямая дорога к открытому конфликту между Германией и Россией.

Уточнения

TAURUS KEPD 350/150 - германско-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей, включая важные точечные и протяжённые объекты, без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.

