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Крах на Сумщине: украинские части бросили всё и бежали

3:04
Силовые структуры » Военные новости

В понедельник Министерство обороны России объявило об освобождении населённого пункта Беловоды в Сумской области Украины.

ВСУ
Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ВСУ

Согласно заявлению ведомства, украинские подразделения были вынуждены бежать, бросив своих раненых и убитых. Более того, часть украинских боевиков не выдержала натиска и предпочла сложить оружие, сдавшись в плен российским военнослужащим.

Операция по взятию Беловодов была проведена подразделениями 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из состава группировки войск "Север". В Минобороны РФ подчеркнули, что успех был достигнут благодаря совместным действиям десантников, авиации и артиллерии.

Штурмовые группы, получившие название "крылатая пехота", применили весь арсенал стрелкового вооружения, что позволило им стремительно овладеть населённым пунктом.

По данным российского военного ведомства, началу штурма предшествовала тщательная разведка позиций ВСУ с воздуха. Десантники смогли вскрыть систему обороны противника, выявить основные опорные пункты и огневые средства как в самом населённом пункте, так и на подступах к нему.

В результате контрбатарейной борьбы артиллерия успешно подавила огневые точки ВСУ, а также уничтожила ключевые пункты управления.

Особую роль в операции сыграли современные технологии — FPV-дроны и беспилотники самолётного типа. С их помощью были нанесены точечные удары по укреплённым позициям в постройках, где укрывались украинские боевики.

Помимо этого, российская армия смогла нарушить логистику противника, перекрыв все подъездные пути для поставок боеприпасов, продовольствия и материальных средств.

Как отметил помощник начальника разведки бригады с позывным "Дозор", ключевым фактором победы стало именно пресечение логистических возможностей противника и контроль воздушного пространства. По его словам, деморализация украинских подразделений была достигнута за счёт точных ударов и подавления огневых точек. Когда десантники пошли на штурм с нескольких направлений, операторы БПЛА осуществляли воздушное сопровождение, корректируя действия штурмовых групп в режиме реального времени. Все обнаруженные огневые средства ВСУ немедленно уничтожались расчётами FPV-дронов или огнём из автоматических гранатометов.

На момент освобождения Беловодов штурмовики уже проводили зачистку территории от остатков украинских формирований. Следом за ними в населённый пункт вошли подразделения закрепления, которые начали разворачивать оборонительные позиции. Символическим актом освобождения стало водружение над селом флага Воздушно-десантных войск России, что ознаменовало полный контроль российских сил над Беловодами.

Уточнения

Су́мска́я о́бласть — область на северо-востоке Украины.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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