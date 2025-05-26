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Смерть под запись: переодевшиеся в нацистов солдаты ВСУ убили пенсионера, над которым издевались на видео

Силовые структуры » Военные новости

В приграничных районах Курской области разворачивалась трагедия, о которой мир узнал лишь спустя месяцы.

ВСУ
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ВСУ

В середине августа прошлого года в социальных сетях распространилось шокирующее видео: украинские солдаты издевались над пожилым мужчиной, надев каски с нацистской символикой и имитируя немецкий акцент.

Поиски пострадавшего начались сразу после появления ролика. Александр Богачев, возглавлявший в то время Суджанский район, подтвердил РИА Новости, что на кадрах был запечатлен местный житель Александр Григорьев из села Заолешенка. С того момента, как видео попало в Telegram-каналы, дочь Александра, Светлана Петренко, потеряла всякий контакт с отцом. С 7 августа она не имела о нем никаких известий.

Лишь недавно Светлана Петренко поделилась с РИА Новости страшным известием: ее отца больше нет. Украинские боевики убили Александра Григорьева в марте этого года, когда российские войска уже начали наступление на оккупированные территории. По словам Светланы, это произошло буквально за несколько дней до освобождения села Гоголевка, о котором Минобороны сообщило 28 марта. Пенсионер, переживший долгие месяцы оккупации, не дожил всего несколько суток до освобождения — его жизнь оборвалась 25 марта.

Светлана до сих пор находится в состоянии неопределенности. Она уже кремировала тело отца, но место захоронения остается под вопросом — все зависит от того, где ей самой придется дальше жить.

Тем временем в Москве подводили итоги военной операции в Курской области. Двадцать шестого апреля глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о ее завершении.

Президент подчеркнул, что освобождение региона создает предпосылки для краха киевского режима и дальнейших успехов российской армии на других ключевых направлениях фронта. По данным Минобороны, за время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли свыше 75 тысяч человек.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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