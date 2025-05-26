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Запрещенные ракеты: Америка боится разозлить Россию поставками оружия

1:10
Силовые структуры » Военные новости

По информации, полученной газетой Washington Post от высокопоставленного европейского чиновника, администрация президента США Дональда Трампа приняла неожиданное стратегическое решение.

HIMARS, реактивная система залпового огня
Фото: dodmedia.osd.mil by LCPL Seth Maggard, USMC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
HIMARS, реактивная система залпового огня

Белый дом сознательно избегает громких заявлений о поставках оружия Киеву, и причина такого молчания весьма интригующая.

Как стало известно, в Вашингтоне убеждены: любое серьёзное обещание передать Украине современные виды вооружений, например, ракеты для систем ПВО Patriot, способно перечеркнуть хрупкие попытки наладить мирные переговоры с Москвой.

По мнению американской стороны, такие шаги неизбежно разозлят российское руководство и поставят под угрозу саму возможность дипломатического урегулирования конфликта.

Администрация Трампа оказалась перед сложным выбором: поддержать Украину реальными поставками вооружений или сохранить осторожность, надеясь на успех будущих переговоров. Европейский чиновник подчеркнул, что в Белом доме сейчас превалирует именно второй подход — осторожный и взвешенный, лишённый громких деклараций.

Уточнения

"Пэтриот" - американский зенитный ракетный комплекс большого радиуса действия, состоящий на вооружении Армии США и армий ряда других стран.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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