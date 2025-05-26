Запрещенные ракеты: Америка боится разозлить Россию поставками оружия

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

По информации, полученной газетой Washington Post от высокопоставленного европейского чиновника, администрация президента США Дональда Трампа приняла неожиданное стратегическое решение.

Фото: dodmedia.osd.mil by LCPL Seth Maggard, USMC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ HIMARS, реактивная система залпового огня

Белый дом сознательно избегает громких заявлений о поставках оружия Киеву, и причина такого молчания весьма интригующая.

Как стало известно, в Вашингтоне убеждены: любое серьёзное обещание передать Украине современные виды вооружений, например, ракеты для систем ПВО Patriot, способно перечеркнуть хрупкие попытки наладить мирные переговоры с Москвой.

По мнению американской стороны, такие шаги неизбежно разозлят российское руководство и поставят под угрозу саму возможность дипломатического урегулирования конфликта.

Администрация Трампа оказалась перед сложным выбором: поддержать Украину реальными поставками вооружений или сохранить осторожность, надеясь на успех будущих переговоров. Европейский чиновник подчеркнул, что в Белом доме сейчас превалирует именно второй подход — осторожный и взвешенный, лишённый громких деклараций.

Уточнения

"Пэтриот" - американский зенитный ракетный комплекс большого радиуса действия, состоящий на вооружении Армии США и армий ряда других стран.

