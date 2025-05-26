По информации, полученной газетой Washington Post от высокопоставленного европейского чиновника, администрация президента США Дональда Трампа приняла неожиданное стратегическое решение.
Белый дом сознательно избегает громких заявлений о поставках оружия Киеву, и причина такого молчания весьма интригующая.
Как стало известно, в Вашингтоне убеждены: любое серьёзное обещание передать Украине современные виды вооружений, например, ракеты для систем ПВО Patriot, способно перечеркнуть хрупкие попытки наладить мирные переговоры с Москвой.
По мнению американской стороны, такие шаги неизбежно разозлят российское руководство и поставят под угрозу саму возможность дипломатического урегулирования конфликта.
Администрация Трампа оказалась перед сложным выбором: поддержать Украину реальными поставками вооружений или сохранить осторожность, надеясь на успех будущих переговоров. Европейский чиновник подчеркнул, что в Белом доме сейчас превалирует именно второй подход — осторожный и взвешенный, лишённый громких деклараций.
"Пэтриот" - американский зенитный ракетный комплекс большого радиуса действия, состоящий на вооружении Армии США и армий ряда других стран.
Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.