Истерика Трампа: заявления президента США не остановят уничтожение ВПК Украины

На фоне последних событий в Украине, где в ночь на воскресенье российская армия нанесла массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса, в мировых столицах разгорается острая дипломатическая реакция.

Фото: www.facebook.com by Main Directorate, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Последствия атаки по объектам критической инфраструктуры

Особое внимание привлекли слова президента США Дональда Трампа, который резко высказался о действиях Москвы. Кремль же нашёл неожиданное объяснение этой международной напряжённости.

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, жёсткая реакция мировых лидеров, включая Трампа, — это не что иное, как эмоциональная перегрузка, неизбежная для всех участников сложных переговоров. Песков подчеркнул, что в такие ответственные моменты, когда на кону стоят судьбы целых государств, нервы начинают сдавать. В Кремле убеждены: любые резкие высказывания мировых лидеров — лишь следствие перегретых эмоций, а не холодный расчёт.

Сам же Владимир Путин, по словам Пескова, действует строго в рамках обеспечения безопасности России. Его решения чётко выверены и направлены на защиту национальных интересов. Никаких случайностей или импульсивных шагов — лишь холодная стратегия.

Всё это происходит на фоне попыток возобновить мирные переговоры между Россией и Украиной. 15 мая в Стамбуле должна была состояться встреча делегаций двух стран, инициатором которой выступил сам Путин.

Уточнения

Дми́трий Серге́евич Песко́в — российский государственный деятель. Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина с 22 мая 2012 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2005).

