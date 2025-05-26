Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сделал сенсационное заявление по конфликту на Украине.
По словам немецкого канцлера, ФРГ больше никак не ограничивает дальнобойность оружия, которое поставляется Берлином ВСУ.
Йоахим-Фридрих Мартин Йозеф Мерц — немецкий политический деятель, федеральный канцлер Германии с 6 мая 2025 года, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.
Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.