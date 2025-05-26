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Война по-немецки: Берлин снял все ограничения по дальнобойности оружия ВСУ

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Силовые структуры » Военные новости

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сделал сенсационное заявление по конфликту на Украине.

Российская ракета
Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Российская ракета

По словам немецкого канцлера, ФРГ больше никак не ограничивает дальнобойность оружия, которое поставляется Берлином ВСУ.

Уточнения

Йоахим-Фридрих Мартин Йозеф Мерц — немецкий политический деятель, федеральный канцлер Германии с 6 мая 2025 года, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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