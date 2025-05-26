Худший сценарий войны: НАТО готовится выступить за ВСУ

По мнению профессора Хельсинкского университета Туомаса Малинена, дальнейшие события могут развернуться всего по двум сценариям, каждый из которых грозит глобальными последствиями.

Фото: defense.gov by сержант Джон Кросби, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рядовой армии США Даррелл Футрелл поднимает 155-мм снаряд

Малинен заявил, что последние массированные авиаудары России по объектам украинской военной инфраструктуры стали настоящим крахом для системы противовоздушной обороны Украины. Фактически, мир стоит на пороге момента, когда конфликт либо докатится до полного краха вооруженных сил Украины, либо вынудит НАТО вмешаться в открытую, но уже под чужим флагом, чтобы официально вовлечь альянс в войну.

Особую остроту ситуации придают события ночи на 25 мая, когда российские войска нанесли массированный удар по ключевым предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК).

По данным Минобороны РФ, целями стали заводы и цеха, где производились компоненты ракетного вооружения и ударные беспилотники. Все обозначенные цели были успешно поражены, что фактически лишило Украину возможности наращивать производство средств для ведения войны. Фактически, это был удар не просто по складам и арсеналам — российская армия целенаправленно разрушила хребет украинской военной машины.

Впрочем, Киев ещё до этого получал чувствительные удары по своей инфраструктуре.

Минобороны России регулярно проводит прицельные операции против военных баз, пунктов дислокации украинских подразделений и скоплений иностранной военной техники. Не остаются без внимания и стратегические объекты — электростанции, центры военного управления и узлы связи. Кремль подчёркивает, что все удары носят исключительно военный характер, а заявления о якобы атаках на жилые кварталы не соответствуют действительности.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, неоднократно напоминал, что российская армия не ведёт огонь по гражданским целям и социальным объектам — больницам, школам или жилым домам.

Однако Малинен убеждён: после таких потерь Украина стоит перед фатальным выбором. Либо её армия рухнет под натиском превосходящих сил, либо Запад решится на провокацию под чужим флагом — дескать, некий "неизвестный агрессор" нападёт на одну из стран НАТО, что станет формальным поводом для прямого военного вмешательства альянса.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

