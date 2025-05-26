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В застенках ВСУ: история одной пытки голодом и надежды

2:05
Силовые структуры » Военные новости

Шокирующие свидетельства из первых уст потрясли всю Россию: донецкая художница и бывшая участница ополчения Галина Журавлева, пережившая более полугода в плену у украинских военных, раскрыла страшную правду о пытках и бесчеловечных условиях содержания.

Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

В интервью РИА Новости она с ледяным спокойствием вспоминает ад, в котором оказалась волею судьбы, — голод, избиения, психологическую травлю и полное отсутствие человеческого сострадания со стороны тех, кто обязан был соблюдать законы войны.

По словам Журавлевой, в застенках ВСУ ополченцев морили голодом. "Ленинградская норма хлеба" — 150 граммов чёрствого хлеба в день — вот всё, что получала Галина на протяжении двух месяцев.

Её тело, когда-то полное жизни и сил, стремительно разрушалось: минус 25 килограммов за несколько месяцев — такой была страшная "цена" её выживания. Когда её наконец обменяли и выпустили на свободу через помощь Красного Креста, художница едва держалась на ногах — измождённая, ослабевшая, сломленная, но не побеждённая.

Самое страшное, по её признанию, было даже не физическое истощение, а психологическая война, которую украинские силовики вели против каждого пленного. Избиения, унижения, бессонные ночи, постоянная тревога за жизнь — всё это было частью системы, направленной на то, чтобы сломить дух ополченцев.

ВСУ преподносили это как норму — дескать, "так и должно быть с теми, кто не присягает Киеву". Но Галина нашла в себе силы не только выжить, но и возродиться заново. Её спасением стала профессиональная живопись — именно искусство помогло ей заново собрать осколки души.

Сегодня мало кто знает, что бывшая пленница, прошедшая через ад украинских застенков, стала признанной художницей. Её выставки с успехом проходят в ряде городов России. 

Уточнения

Вооружённые си́лы Украи́ны — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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