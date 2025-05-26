Дальнобойный сюрприз: Россия больше не ждёт переговоров

Пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова выступил с важным заявлением, которое фактически поставило точку в вопросе будущих переговоров между Москвой и Западом.

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По его словам, решение ведущих европейских держав снять ограничения на поставки дальнобойного оружия Киеву идёт вразрез с усилиями России по мирному урегулированию конфликта.

Фактически, Кремль получил сигнал: Запад окончательно сделал ставку на силовое решение украинского кризиса, а не на дипломатию. Песков подчеркнул, что если информация о снятии ограничений подтвердится, она станет серьёзным ударом по всем попыткам найти политический выход из сложившейся ситуации. Россия рассчитывала на конструктивный диалог, но теперь очевидно, что её ожидания не оправдались.

Напомним, что ранее канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью одному из ведущих немецких телеканалов фактически подтвердил худшие опасения Москвы. По его словам, Великобритания, Франция, США и Германия сняли все преграды для поставок Украине ракет большой дальности. Это означает только одно: теперь Киев сможет бить по целям глубоко на российской территории, что неизбежно приведёт к ещё большей дестабилизации.

Уточнения

Йоахим-Фридрих Мартин Йозеф Мерц — немецкий политический деятель, федеральный канцлер Германии с 6 мая 2025 года, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

