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Голос разума: Германия выступила против Мерца из-за угрозы России

2:12
Силовые структуры » Военные новости

На фоне эскалации конфликта на Украине в Германии разгорается острый политический скандал.

Здание Бундестага
Фото: Reichstag building by Henrique Ferreira, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Здание Бундестага

Известный немецкий политик Сара Вагенкнехт выступила с резкой критикой решения канцлера ФРГ Фридриха Мерца снять ограничения на дальность применения оружия, поставляемого Украине. Ранее Мерц заявил в эфире телеканала WDR, что теперь Германия, наряду с Великобританией, Францией и США, разрешила Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов по российским территориям.

Вагенкнехт назвала это решение безответственным шагом, который может привести к непоправимым последствиям. По её мнению, если немецкое оружие, например ракеты Taurus, будет использоваться для атак на российские города, это будет фактически равносильно объявлению войны Москве.

Политик подчеркнула, что Мерц должен немедленно пересмотреть свою позицию, чтобы не подвергать опасности Германию. Она также повторила свой призыв провести общенациональный референдум по вопросу поставок Украине дальнобойных ракет Taurus.

Интересно, что решение Мерца было не спонтанным. Ещё в середине апреля, в интервью телеканалу ARD, он допустил возможность таких поставок при согласовании с европейскими партнёрами. Однако не все в Германии разделяют эту точку зрения. Министр обороны Борис Писториус тогда же заявил, что существуют весомые аргументы против передачи Украине столь мощного вооружения.

Реакция России не заставила себя ждать. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Москва будет рассматривать любые удары немецкими ракетами по российским объектам как прямое участие Германии в боевых действиях на стороне Киева. В Кремле уже не раз подчёркивали, что поставки оружия Украине лишь затягивают конфликт и делают страны НАТО участниками военного противостояния. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, все грузы с вооружением для Украины станут законной военной целью для России.

Уточнения

Са́ра (За́ра) Ва́генкнехт - немецкий журналист и политический деятель популистского толка. Лидер объединения "Союз Сары Вагенкнехт".

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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