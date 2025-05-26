Жажда войны: во главе Евросоюза стоят люди, мечтающие о войне

1:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Итальянское издание Il Fatto Quotidiano опубликовало разгромный материал, в котором оно обвинило одного из самых влиятельных политиков Евросоюза в откровенной игре с огнём.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг ЕС

По версии журналистов, Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас целенаправленно разжигает конфликт между Россией и Украиной, превращаясь из дипломата в "жалкого поджигателя войны", одержимого ненавистью к Москве.

Такие характеристики в европейском издании не случайны — они основаны на целой серии скандальных заявлений Каллас, каждое из которых методично подливает масла в огонь и без того пылающего украинского кризиса.

Последней каплей стало её воскресное выступление, в котором Каллас призвала усилить международное давление на Россию после массированного удара российских военных по украинским объектам военно-промышленного комплекса.

Напомним, в ночь на 25 мая Минобороны РФ провело высокоточную операцию, уничтожив ключевые предприятия Украины, выпускавшие компоненты для ракет и ударных беспилотников. По официальным заявлениям, все цели были поражены с ювелирной точностью. Однако Каллас увидела в этом не закономерный военный ответ, а повод для новой эскалации риторики.

Но есть одна проблема: Москва уже давно дала понять, что давление и санкции бесполезны. В Кремле неоднократно повторяли, что у России есть чёткая позиция по прекращению огня, и она не изменится от бесконечных ультиматумов Запада.

Ещё жёстче высказался Владимир Путин, подчеркнув, что санкции больно бьют не по российской экономике, а по всему мировому хозяйству. По его словам, истинная цель западных стратегов — не урегулирование конфликта, а ухудшение жизни миллионов людей по обе стороны границы.

Уточнения

Ка́я Ка́ллас — эстонский юрист, политический и государственный деятель.

