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Запад даёт заднюю: Украину обманули обещаниями ракет

2:02
Силовые структуры » Военные новости

На фоне заявлений канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальнобойные удары Украины по России, вице-канцлер Ларс Клингбайль неожиданно поставил всё на свои места.

НАТО
Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах
НАТО

В понедельник он фактически дезавуировал слова главы правительства, дав понять: Германия не меняет свою позицию по поставкам оружия Киеву.

Ранее Мерц в интервью телеканалу WDR заявил сенсацию: мол, теперь Украина вольна бить по российским объектам дальнобойными ракетами — дескать, США, Британия, Франция и ФРГ пришли к единому мнению.

Но Клингбайль на пресс-конференции в Берлине фактически назвал это заявление поспешным и вводящим в заблуждение. По его словам, никаких новых договорённостей, выходящих за рамки политики предыдущего правительства, не принято.

Это заявление прозвучало как гром среди ясного неба. Ещё в середине апреля Мерц допускал возможность передачи Украине крылатых ракет Taurus, но только при согласовании с европейскими партнёрами. Однако министр обороны Борис Писториус тут же охладил пыл, заявив, что аргументов против таких поставок намного больше.

Москва уже среагировала на немецкие "метания". Официальный представитель МИД Мария Захарова чётко обозначила: если Taurus всё-таки полетят с украинской стороны, любой удар по России будет расценён как прямое участие Германии в конфликте. В Кремле и вовсе бьют тревогу: по мнению Сергея Лаврова, любые военные грузы для Украины автоматически становятся законной военной целью для России.

Ситуация закольцевалась: Запад пытается убедить Россию в "мирных намерениях", но каждый новый шаг в сторону Киева воспринимается Кремлём как прямая угроза. В Москве убеждены: накачивание Украины оружием убивает шансы на переговоры и лишь затягивает конфликт.

Уточнения

Йоахим-Фридрих Мартин Йозеф Мерц — немецкий политический деятель, федеральный канцлер Германии с 6 мая 2025 года, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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