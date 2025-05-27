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ВСУ просчитались: Днепр накрыл склады, технику и живую силу

0:51
Силовые структуры » Военные новости

По данным Министерства обороны РФ, за минувшие сутки подразделения группировки войск "Днепр" провели ряд точных ударов по позициям украинской армии.

стартовал пилотный проект по подготовке офицерских кадров для Вооруженных Сил Украины
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
стартовал пилотный проект по подготовке офицерских кадров для Вооруженных Сил Украины

Основной удар пришёлся на формирования двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады территориальной обороны, которые пытались закрепиться в стратегически важных районах Запорожской и Херсонской областей.

Особенно чувствительными для ВСУ стали потери в технике западного образца. Была уничтожена американская боевая бронированная машина HMMWV. Помимо них , украинские силы лишились ещё четырёх автомобилей и артиллерийского орудия.

Так же Минобороны РФ сообщает об уничтожении сразу двух станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ликвидации трех складов с боеприпасами. 

Уточнения

HMMWV — американский общевойсковой автомобиль повышенной проходимости, состоящий на вооружении в основном у ВС США, а также вооружённых сил, полицейских и иных служб некоторых других стран.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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