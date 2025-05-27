По данным Министерства обороны РФ, за минувшие сутки подразделения группировки войск "Днепр" провели ряд точных ударов по позициям украинской армии.
Основной удар пришёлся на формирования двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады территориальной обороны, которые пытались закрепиться в стратегически важных районах Запорожской и Херсонской областей.
Особенно чувствительными для ВСУ стали потери в технике западного образца. Была уничтожена американская боевая бронированная машина HMMWV. Помимо них , украинские силы лишились ещё четырёх автомобилей и артиллерийского орудия.
Так же Минобороны РФ сообщает об уничтожении сразу двух станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ликвидации трех складов с боеприпасами.
HMMWV — американский общевойсковой автомобиль повышенной проходимости, состоящий на вооружении в основном у ВС США, а также вооружённых сил, полицейских и иных служб некоторых других стран.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.