ВСУ просчитались: Днепр накрыл склады, технику и живую силу

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По данным Министерства обороны РФ, за минувшие сутки подразделения группировки войск "Днепр" провели ряд точных ударов по позициям украинской армии.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ стартовал пилотный проект по подготовке офицерских кадров для Вооруженных Сил Украины

Основной удар пришёлся на формирования двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады территориальной обороны, которые пытались закрепиться в стратегически важных районах Запорожской и Херсонской областей.

Особенно чувствительными для ВСУ стали потери в технике западного образца. Была уничтожена американская боевая бронированная машина HMMWV. Помимо них , украинские силы лишились ещё четырёх автомобилей и артиллерийского орудия.

Так же Минобороны РФ сообщает об уничтожении сразу двух станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ликвидации трех складов с боеприпасами.

Уточнения

HMMWV — американский общевойсковой автомобиль повышенной проходимости, состоящий на вооружении в основном у ВС США, а также вооружённых сил, полицейских и иных служб некоторых других стран.

