Подразделения группировки войск "Запад" не просто продвинулись вперёд — они заняли более выгодные рубежи и позиции, фактически взяв под контроль ключевые высоты и населённые пункты Харьковской области и Донецкой Народной Республики.
По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки украинские войска понесли тяжелейшие потери — до 205 военнослужащих ликвидированы.
Были нанесены точные удары по формированиям сразу двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ, а также двум бригадам территориальной обороны и даже пограничному отряду. Районы Двуречанское, Купянск, Глущенково, Ольговка, Андреевка, Кутьковка, Петропавловка, Каменка — все эти населённые пункты теперь либо под контролем российских сил, либо находятся в зоне досягаемости их огня.
Вооружённые си́лы Украи́ны — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.