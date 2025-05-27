Запад запер ВСУ в тиски: 205 жизней за сутки и крах обороны

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Подразделения группировки войск "Запад" не просто продвинулись вперёд — они заняли более выгодные рубежи и позиции, фактически взяв под контроль ключевые высоты и населённые пункты Харьковской области и Донецкой Народной Республики.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки украинские войска понесли тяжелейшие потери — до 205 военнослужащих ликвидированы.

Были нанесены точные удары по формированиям сразу двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ, а также двум бригадам территориальной обороны и даже пограничному отряду. Районы Двуречанское, Купянск, Глущенково, Ольговка, Андреевка, Кутьковка, Петропавловка, Каменка — все эти населённые пункты теперь либо под контролем российских сил, либо находятся в зоне досягаемости их огня.

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