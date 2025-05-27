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Восток идёт вглубь: армия России планомерно уничтожает ВСУ

1:40
Силовые структуры » Военные новости

Напряжение на фронте продолжает нарастать. По последним данным Министерства обороны РФ, группировка войск "Восток" совершила очередной мощный рывок, углубившись в оборонительные порядки украинской армии.

армия
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
армия

Масштаб потерь украинской стороны поражает: только за один день боев Вооруженные силы Украины (ВСУ) недосчитались до 215 бойцов.

Как сообщили в российском военном ведомстве, подразделения "Востока" нанесли сокрушительный удар по живой силе и технике сразу трёх бригад противника — двух механизированных и одной территориальной обороны. Бои шли в нескольких ключевых точках Донецкой Народной Республики: окрестности населённых пунктов Комар, Богатырь, Отрадное, Зеленое Поле и Новополь стали зонами активных боевых действий.

По информации Минобороны, в результате точечных ударов украинская армия лишилась не только личного состава, но и серьёзной военной техники. В частности, были уничтожены две единицы бронетехники и восемь автомобилей, что существенно ослабило мобильность ВСУ на этом участке фронта. Помимо этого, российская армия поразила орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, фактически ослепив противника на время.

Фактически, Минобороны РФ констатировало продолжение успешного наступления группировки "Восток", что свидетельствует о растущем давлении на украинские силы обороны. Масштабы потерь украинской армии указывают на крайне ожесточённый характер столкновений.

Уточнения

Вооружённые си́лы Украи́ны — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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