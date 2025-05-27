Напряжение на фронте продолжает нарастать. По последним данным Министерства обороны РФ, группировка войск "Восток" совершила очередной мощный рывок, углубившись в оборонительные порядки украинской армии.
Масштаб потерь украинской стороны поражает: только за один день боев Вооруженные силы Украины (ВСУ) недосчитались до 215 бойцов.
Как сообщили в российском военном ведомстве, подразделения "Востока" нанесли сокрушительный удар по живой силе и технике сразу трёх бригад противника — двух механизированных и одной территориальной обороны. Бои шли в нескольких ключевых точках Донецкой Народной Республики: окрестности населённых пунктов Комар, Богатырь, Отрадное, Зеленое Поле и Новополь стали зонами активных боевых действий.
По информации Минобороны, в результате точечных ударов украинская армия лишилась не только личного состава, но и серьёзной военной техники. В частности, были уничтожены две единицы бронетехники и восемь автомобилей, что существенно ослабило мобильность ВСУ на этом участке фронта. Помимо этого, российская армия поразила орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, фактически ослепив противника на время.
Фактически, Минобороны РФ констатировало продолжение успешного наступления группировки "Восток", что свидетельствует о растущем давлении на украинские силы обороны. Масштабы потерь украинской армии указывают на крайне ожесточённый характер столкновений.
Вооружённые си́лы Украи́ны — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.