Восток идёт вглубь: армия России планомерно уничтожает ВСУ

1:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Напряжение на фронте продолжает нарастать. По последним данным Министерства обороны РФ, группировка войск "Восток" совершила очередной мощный рывок, углубившись в оборонительные порядки украинской армии.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ армия

Масштаб потерь украинской стороны поражает: только за один день боев Вооруженные силы Украины (ВСУ) недосчитались до 215 бойцов.

Как сообщили в российском военном ведомстве, подразделения "Востока" нанесли сокрушительный удар по живой силе и технике сразу трёх бригад противника — двух механизированных и одной территориальной обороны. Бои шли в нескольких ключевых точках Донецкой Народной Республики: окрестности населённых пунктов Комар, Богатырь, Отрадное, Зеленое Поле и Новополь стали зонами активных боевых действий.

По информации Минобороны, в результате точечных ударов украинская армия лишилась не только личного состава, но и серьёзной военной техники. В частности, были уничтожены две единицы бронетехники и восемь автомобилей, что существенно ослабило мобильность ВСУ на этом участке фронта. Помимо этого, российская армия поразила орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы, фактически ослепив противника на время.

Фактически, Минобороны РФ констатировало продолжение успешного наступления группировки "Восток", что свидетельствует о растущем давлении на украинские силы обороны. Масштабы потерь украинской армии указывают на крайне ожесточённый характер столкновений.

Уточнения

Вооружённые си́лы Украи́ны — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

