Массированный удар: угроза применения Taurus ВСУ

1:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Западные партнеры Украины продолжают рассматривать новые пакеты военной помощи, и на этот раз в центре внимания оказались немецкие крылатые ракеты "Таурус".

Фото: commons.wikimedia.org by Боевая машина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Taurus KEPD-350 на статической выставке на Словацком международном авиационном фестивале на авиабазе Малацки

Военный эксперт Андрей Клинцевич рассказал изданию "Военное дело", о скрытой угрозе, которую несут эти снаряды. По его словам, основное отличие "Тауруса" от уже поставляемых Украине британо-французских ракет Storm Shadow заключается в способности создавать плотный залп, что делает их особенно опасными.

Клинцевич подчеркнул, что ключевая особенность "Тауруса" — универсальность пусковых платформ. Ракеты могут запускаться с наземных мобильных установок, фактически с любого автомобиля. Достаточно остановить машину, открыть контейнер, и снаряд готов к запуску. Более того, эти ракеты способны стартовать даже с гражданских судов, что значительно расширяет географию их применения.

Однако самый большой риск, по мнению эксперта, представляют собой блоки по девять ракет в каждом. Три таких блока могут быть загружены в транспортный самолет, сброшены на парашютах над территорией противника, после чего ракеты самостоятельно стартуют, следуя индивидуальным полетным заданиям. Подобная тактика делает "Таурус" практически неуязвимым для систем ПВО. Как отметил Клинцевич, плотность залпа — это именно тот фактор, который превращает данные ракеты в серьезную угрозу для любой системы обороны.

Эксперт также обратил внимание на попытки немецкой стороны затянуть принятие решения о поставках "Тауруса" Украине. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц уже начал говорить о том, что окончательного решения пока нет, но, по мнению Клинцевича, это лишь вопрос времени. Рано или поздно Запад все равно одобрит передачу этих ракет, и тогда угроза существенно возрастет.

Уточнения

TAURUS KEPD 350/150 - германско-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей, включая важные точечные и протяжённые объекты, без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.

