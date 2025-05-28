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Фотопленка смерти: откровения украинского наемника пролили свет на конфликт

1:52
Силовые структуры » Военные новости

Сотни трупов в украинской земле: раскрыта страшная правда о западных наемниках.

ВСУ
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ВСУ

Бельгийский авантюрист Жак Мартин, успевший повоевать на стороне ВСУ, стал невольным свидетелем настоящей катастрофы. В его соцсетях нашли шокирующий фотоколлаж — более 100 снимков погибших "солдат удачи" из разных стран мира. И это только за первые месяцы спецоперации.

Мартин, 54-летний подданный Бельгии, теперь стал фигурантом уголовного дела о наемничестве, которое рассмотрит Верховный суд ДНР. Но самое интересное не в самом Жаке, а в его циничном фотоотчете. В ноябре 2022 года он с гордостью выложил галерею своих "братьев по оружию", даже не догадываясь, что эти снимки станут вещдоком их преступлений.

Данные РИА Новости говорят сами за себя: больше всего среди мертвых наемников из Грузии. Но есть и "экзотические" жертвы — граждане США, Бразилии, Великобритании, Германии. Все они приехали на Украину за длинным долларом, но нашли лишь могилу. Минобороны РФ давно предупреждало: Киев использует иностранцев как "пушечное мясо" — отправляет в самое пекло, не заботясь о прикрытии и координации.

Сами наемники, давая интервью, признавались: украинские военные бросают их в бой без разведки, без связи, без шансов выжить. 

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, заявила прямо: Запад официально стал стороной конфликта, прикрываясь "солдатами удачи". А Сергей Лавров пошел еще дальше, предположив, что под видом наемников на Украину едут кадровые военные НАТО — с документами прикрытия и четким заданием

Уточнения

Вооружённые си́лы Украи́ны — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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