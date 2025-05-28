Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новая структура для микросхем: кремний отправляется на покой
Секрет зелёного ковра: три метода, которые превращают газон в картинку из журнала
Вся карьера Тома Круза в одном списке: от худшего фильма к лучшему
ПАО Газпром привлек на рынке облигаций 400 млн долларов
Santa Fe стал дешевле на 1,5 млн — но есть нюанс, о котором не пишут в рекламе
Не выживут ни солдаты, ни машины: Восток закрыл ВСУ все пути к отступлению
Ракеты и Метеоры: как СССР хотел покорить реки и моря на подводных крыльях
Ужас на грядках: слизни вышли из тени и точат капусту до жилок
Микрошорты и панк-бунт: дочь Агутина и Варум зажгла на сцене США в дерзком образе

Ослепленные и безоружные: как российская армия перерезала линию снабжения ВСУ

1:34
Силовые структуры » Военные новости

На юге Украины разгорается настоящая "война в тылу" — российская группировка "Днепр" нанесла сокрушительный удар по ключевым объектам противника.

Боец ВС РФ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Боец ВС РФ

По данным Министерства обороны РФ, всего за сутки были уничтожены стратегически важные цели, оставившие украинские войска без связи, боеприпасов и продовольствия. Масштаб разрушений оказался настолько серьёзным, что под удар попали сразу несколько бригад ВСУ, включая элитные части береговой обороны и теробороны.

Особенно чувствительными стали потери в технике и инфраструктуре. В районах населённых пунктов Каменское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Червоная Криница Запорожской области, а также Николаевка, Антоновка и Осокоровка Херсонской области были зафиксированы точечные удары по позициям врага.

В результате поражены формирования механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ, а также три бригады береговой обороны и четыре бригады территориальной обороны. Людские потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, уничтожены 10 автомобилей и одно артиллерийское орудие.

Но главный удар пришёлся по логистике и системам управления. Российские военные ликвидировали две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Параллельно уничтожены три склада боеприпасов и три склада с материальными средствами — горючее, вода, продовольствие и медикаменты перестали поступать к передовым частям.

Уточнения

Радиоэлектронная борьба — разновидность вооружённой борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями (радиопомехами) на радиоэлектронные средства систем управления, связи и разведки противника в целях изменения качества циркулирующей в них военной информации, защита своих систем от аналогичных воздействий, а также изменение условий (свойств среды) распространения радиоволн.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Купил и забыл про сервис: какие автомобили прослужат вам долгие годы
Авто
Купил и забыл про сервис: какие автомобили прослужат вам долгие годы Аудио 
Русское наследие за 1 евро: Финляндия за бесценок продала памятник архитектуры
Мир. Новости мира
Русское наследие за 1 евро: Финляндия за бесценок продала памятник архитектуры Аудио 
Популярное
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд

Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.

Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании
Об этом не заикайся: Зеленский летит в Германию, но Таурусов не привезёт Дмитрий Плотников Победа на горизонте. Озвучим промежуточные итоги СВО Виктор Пахомов Звезда сериала Угрюм-река Юрий Миронцев: Сейчас самая главная задача - не дать своих в обиду Анжела Якубовская
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания
В Китае рассказали, как Россия устроила США неприятности с госдолгом
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого
Последние материалы
Новая структура для микросхем: кремний отправляется на покой
Секрет зелёного ковра: три метода, которые превращают газон в картинку из журнала
Вся карьера Тома Круза в одном списке: от худшего фильма к лучшему
ПАО Газпром привлек на рынке облигаций 400 млн долларов
Santa Fe стал дешевле на 1,5 млн — но есть нюанс, о котором не пишут в рекламе
Не выживут ни солдаты, ни машины: Восток закрыл ВСУ все пути к отступлению
Ракеты и Метеоры: как СССР хотел покорить реки и моря на подводных крыльях
Ужас на грядках: слизни вышли из тени и точат капусту до жилок
Микрошорты и панк-бунт: дочь Агутина и Варум зажгла на сцене США в дерзком образе
В Московском Молодежном театре пройдет патриотическая акция Дети помнят и гордятся!
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.