Ослепленные и безоружные: как российская армия перерезала линию снабжения ВСУ

1:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На юге Украины разгорается настоящая "война в тылу" — российская группировка "Днепр" нанесла сокрушительный удар по ключевым объектам противника.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Боец ВС РФ

По данным Министерства обороны РФ, всего за сутки были уничтожены стратегически важные цели, оставившие украинские войска без связи, боеприпасов и продовольствия. Масштаб разрушений оказался настолько серьёзным, что под удар попали сразу несколько бригад ВСУ, включая элитные части береговой обороны и теробороны.

Особенно чувствительными стали потери в технике и инфраструктуре. В районах населённых пунктов Каменское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Червоная Криница Запорожской области, а также Николаевка, Антоновка и Осокоровка Херсонской области были зафиксированы точечные удары по позициям врага.

В результате поражены формирования механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ, а также три бригады береговой обороны и четыре бригады территориальной обороны. Людские потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, уничтожены 10 автомобилей и одно артиллерийское орудие.

Но главный удар пришёлся по логистике и системам управления. Российские военные ликвидировали две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Параллельно уничтожены три склада боеприпасов и три склада с материальными средствами — горючее, вода, продовольствие и медикаменты перестали поступать к передовым частям.

Уточнения

Радиоэлектронная борьба — разновидность вооружённой борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями (радиопомехами) на радиоэлектронные средства систем управления, связи и разведки противника в целях изменения качества циркулирующей в них военной информации, защита своих систем от аналогичных воздействий, а также изменение условий (свойств среды) распространения радиоволн.

