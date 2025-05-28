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Южная ловушка захлопнулась: ВСУ остались без связи и патронов

1:25
Силовые структуры » Военные новости

На донецком направлении разворачиваются самые ожесточённые бои — российская группировка "Южная" выдала мощнейший залп по позициям ВСУ, кардинально изменив расклад сил.

Армия России
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Армия России

По данным Минобороны РФ, всего за сутки украинские войска лишились не только десятков бойцов, но и важнейших технических ресурсов, фактически оставшись без защиты и снабжения. Масштаб удара настолько велик, что его отголоски ощущаются сразу в нескольких населённых пунктах Донецкой Народной Республики.

Под прицел попали сразу восемь вражеских формирований — семь механизированных бригад ВСУ и одна бригада нацгвардии.

Районы Миньковка, Бересток, Васюковка, Северск, Славянск, Серебрянка, Шевченко, Константиновка, Александро-Шультино, Дружковка и Иванополье стали ареной настоящих боевых действий. Потери ВСУ за сутки составили до 80 военнослужащих — это только подтверждённые данные. Помимо людских потерь, уничтожены четыре тяжёлые боевые бронированные машины и пять лёгких пикапов, использовавшихся для перевозки личного состава и боеприпасов.

Но настоящая катастрофа для ВСУ развернулась в сфере разведки и управления. Российская армия уничтожила станцию радиоэлектронной борьбы.

Уточнения

Вооружённые си́лы Украи́ны — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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