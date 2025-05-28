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Разгром на Харьковщине: ВСУ потеряли целый батальон за сутки

1:20
Силовые структуры » Военные новости

По данным Министерства обороны России, войска группировки "Запад" провели успешную операцию, в результате которой были разгромлены части пяти бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ).

ВСУ
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ВСУ

Украинская сторона понесла серьёзные потери: по подсчётам российского ведомства, число ликвидированных военнослужащих противника достигло 190 человек.

Как сообщили в Минобороны РФ, в ходе стремительного наступления российские подразделения не только отбили атаки противника, но и заняли более выгодные стратегические позиции. Удары были нанесены по ключевым опорным пунктам ВСУ в районах населённых пунктов Двуречанское, Купянск, Новоосиново и Песчаное на Харьковщине, а также в районе Кировска Донецкой Народной Республики.

По информации российского оборонного ведомства, на поле боя остались две подбитые боевые бронированные машины, девять автомобилей и одно артиллерийское орудие. Помимо этого, российская армия уничтожила важный объект радиоэлектронной борьбы ВСУ, что серьёзно подорвало способность противника к координации действий. Также были ликвидированы пять складов с боеприпасами, что ослабило огневые возможности украинских формирований.

Уточнения

Вооружённые си́лы Украи́ны — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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