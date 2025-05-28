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Русский Север наносит ответный удар: борьба с ВСУ на Сумщине

1:57
Силовые структуры » Военные новости

Российская группировка войск "Север" продолжает оказывать мощное давление на украинские силы в зоне своей ответственности.

ВСУ
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ВСУ

По данным Министерства обороны РФ, за последние сутки украинская армия понесла серьёзные потери. В ведомстве сообщили, что в результате целенаправленных ударов были поражены ключевые скопления живой силы и военной техники противника.

В частности, под удар попали три механизированные бригады, два десантно-штурмовых подразделения, штурмовой полк ВСУ, а также три бригады территориальной обороны. Бои развернулись сразу в нескольких населённых пунктах Сумской области: Хотень, Алексеевка, Бессаловка, Осоевка, Садки, Варачино, Хутор Красный и Александрия. Массированные атаки вынудили украинские войска отступить, понеся значительные потери.

Российские военные нанесли точечные удары по позициям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ, а также бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. Районы Эсхар, Волчанск, Волчанские Хутора и Крейдянка Харьковской области подверглись особенно интенсивным обстрелам.

Итог суточного противостояния оказался для ВСУ катастрофическим: по сведениям российского оборонного ведомства, потери составили до 210 военнослужащих.

Помимо этого, уничтожено шесть единиц автомобильной техники и четыре орудия полевой артиллерии. Особо стоит отметить урон, нанесённый технической инфраструктуре противника: выведены из строя две станции радиоэлектронной борьбы и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. Также был разрушен крупный склад боеприпасов, что серьёзно ослабило логистические возможности украинской армии.

Уточнения

Су́мска́я о́бласть — область на северо-востоке Украины. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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