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1:00
Силовые структуры » Военные новости

Минобороны России обнародовало свежие данные о потерях украинской армии в зоне ответственности группировки "Восток".

Мотострелковая дивизия
Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мотострелковая дивизия

По информации военного ведомства, украинские силы понесли серьёзные утраты в живой силе и технике за последние дни.

Удары были нанесены по четырём механизированным бригадам ВСУ и двум бригадам территориальной обороны. Боестолкновения развернулись сразу в нескольких регионах: Донецкой Народной Республике, Днепропетровской и Запорожской областях. В частности, под огонь попали районы населённых пунктов Комар, Новополь, Гавриловка и Гуляйполе.

По данным российской стороны, потери украинской армии составили более 165 военнослужащих. Помимо этого, ВСУ лишились существенного количества военной техники. В их числе — две единицы бронетехники, десять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Уточнения

Вооружённые си́лы Украи́ны — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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