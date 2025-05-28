Не выживут ни солдаты, ни машины: Восток закрыл ВСУ все пути к отступлению

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Минобороны России обнародовало свежие данные о потерях украинской армии в зоне ответственности группировки "Восток".

Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мотострелковая дивизия

По информации военного ведомства, украинские силы понесли серьёзные утраты в живой силе и технике за последние дни.

Удары были нанесены по четырём механизированным бригадам ВСУ и двум бригадам территориальной обороны. Боестолкновения развернулись сразу в нескольких регионах: Донецкой Народной Республике, Днепропетровской и Запорожской областях. В частности, под огонь попали районы населённых пунктов Комар, Новополь, Гавриловка и Гуляйполе.

По данным российской стороны, потери украинской армии составили более 165 военнослужащих. Помимо этого, ВСУ лишились существенного количества военной техники. В их числе — две единицы бронетехники, десять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Уточнения

Вооружённые си́лы Украи́ны — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

