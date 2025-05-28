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Ракетный шантаж: Украина требует денег от Европы для постройки своего ВПК

Силовые структуры » Военные новости

По данным агентства Bloomberg, Владимир Зеленский озвучил внушительную цифру — порядка 30 миллиардов долларов до конца текущего года. Эти деньги он планирует получить от западных стран.

Поставка американский боеприпасов
Фото: defense.gov by Master Sgt. Jim Varhegyi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поставка американский боеприпасов

Эти средства, по его задумке, должны стать катализатором для украинского оборонного комплекса, который, как он сам признаёт, "сейчас работает далеко не на полную мощность".

По словам Зеленского, столь масштабная финансовая поддержка необходима для активизации внутреннего производства вооружений. Он подчёркивает, что озвученная сумма — это лишь "приблизительная оценка затрат", но очевидно одно: без западных вливаний Киеву не удастся серьёзно нарастить военный потенциал.

Украинские чиновники уже строят амбициозные планы. К примеру, директор госпредприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров недавно заявил, что Украина намерена начать самостоятельное производство баллистических и крылатых ракет уже к середине 2025 года.

В Кремле чётко обозначили свою позицию: нагнетание военной напряжённости через поставки западного оружия не только не способствует мирному урегулированию, но и прямо втягивает страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров был категоричен в своих заявлениях — любые грузы с вооружением для Украины Россия будет рассматривать как законные военные цели.

По мнению российских властей, бесконечное "накачивание" Киева оружием лишь отдаляет возможность переговоров и грозит эскалацией с непредсказуемыми последствиями.

Уточнения

Государственное хозрасчётное внешнеторговое предприятие "Спецтехноэкспорт" - украинская государственная компания, основным видом деятельности которой является экспортно-импортные отношения на мировом рынке вооружений.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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