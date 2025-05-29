Таурус запустит цепную реакцию: Россия стоит на пороге главного решения

2:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На фоне участившихся атак украинских беспилотников по российским территориям возникла новая угроза: Запад снял ограничения на использование дальнобойных ракет для ударов по целям в России.

Фото: Wikimedia Commons by SKopp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Taurus

Политолог Спиридон Килинкаров считает, что за этими событиями скрывается тщательно спланированная политическая игра, а не просто военные действия. Об этом он заявил ресурсу "Военное дело".

По мнению Килинкарарова, Киев действует по чёткому сценарию. Сначала украинские БПЛА наносят удары по России, но международное сообщество практически не реагирует на эти инциденты. Главная цель таких атак — спровоцировать Москву на ответные действия.

Как только Россия отвечает, Запад получает повод для громких заявлений и ужесточения санкций. Таким образом, Украина не просто ведёт войну, а работает на руку своим зарубежным кураторам, которые используют конфликт для усиления давления на Кремль.

Особую тревогу экспертов вызывает недавнее заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на применение немецких ракет "Таурус" на территории Украины. Килинкаров не исключает, что эти вооружения уже тайно переправлены Киеву, несмотря на секретность, которой Германия окутала эту тему. Аналитик предупреждает: использование "Таурусов" несёт колоссальные риски, поскольку ракеты способны не только повысить дальность ударов ВСУ, но и стать инструментом для тщательно спланированных провокаций против России.

Самым опасным сценарием Килинкаров называет возможный удар украинскими "Таурусами" по Крымскому мосту. Если это произойдёт, Москва может расценить такую атаку как критическую угрозу национальной безопасности. По мнению политолога, в этом случае Россия будет вынуждена перейти к финальной стадии специальной военной операции.

Эксперт не скрывает: речь может идти о применении качественно новых вооружений и тактик, которые до этого момента намеренно не использовались. По сути, это станет моментом истины — либо конфликт удастся локализовать, либо он выйдет на новый уровень эскалации.

Уточнения

TAURUS KEPD 350/150 - германско-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей, включая важные точечные и протяжённые объекты, без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.

