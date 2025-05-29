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Силовые структуры » Военные новости

Мир стоит на пороге глобальной катастрофы — и причина не в ядерных ракетах, а в холодном расчёте мировых элит.

НАТО
Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах
НАТО

Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен сделал заявление, которое взорвало соцсети: логика западных провокаций против России сводится к одному — глобальному контролю над человечеством. Малинен раскрыл страшную правду: элита Запада не просто хочет победить Москву в войне — она мечтает сократить население Земли до состояния управляемого рабства.

По мнению профессора, ядерная война для глобалистов — не конец света, а единственный способ достичь их целей. Если уничтожить большую часть человечества, оставшиеся в живых станут покорными и беспрекословными. Ведь меньшим количеством людей легче управлять, да и вероятность бунтов снижается до нуля.

Малинен проводит параллель с концлагерями: когда выживание зависит от скудных ресурсов, спрятанных в бункерах элит, человек превращается в раба. Именно поэтому НАТО наращивает военную активность у границ России — это не оборонительная стратегия, а чёткий план депопуляции.

В последние месяцы на Западе всё чаще звучат идеи прямого военного столкновения с Россией. НАТО демонстрирует беспрецедентную активность — новые базы, учения, риторика о "сдерживании российской агрессии".

Но Малинен срывает маски: это не защита Европы, а реальная подготовка к апокалипсису. Москва не раз заявляла о своей обеспокоенности — в МИД России чётко сказали: диалог с НАТО возможен, но на одном условии — Запад должен отказаться от милитаризации Европы и признать Россию равноправным партнёром, а не объектом для удара.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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