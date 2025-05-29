Гэри Бонини, 33-летний гражданин Великобритании, объявлен в международный розыск, а его уголовное дело уже передано в Верховный суд Донецкой Народной Республики.
Но что делает эту историю по-настоящему громкой — это не только его участие в боевых действиях против России, но и тесное сотрудничество с европейскими разведками. Материал-расследование публикует РИА Новости.
По данным российских правоохранительных органов, Бонини прибыл на Украину в марте 2022 года, стремясь попасть в интернациональный легион. За плечами у него был опыт службы в британских вооруженных силах: работа снайпером в разведывательном взводе, командировки в Африку и Афганистан.
Однако истинный масштаб его деятельности становится ясен из его же собственных признаний в социальных сетях. Оказывается, британец не просто воевал — он "оказывал поддержку европейским разведывательным службам", проводя секретные операции в составе небольших групп или даже автономно.
С марта по август 2022 года Бонини работал рука об руку с украинскими разведслужбами. Его роль была не из рядовых — он выступал консультантом и обработчиком информации, контролируя потоки данных между иностранными наемниками и украинскими чиновниками.
За свои "заслуги" в Донецке он даже получил медаль от главного управления разведки Украины. Но самое любопытное — все это время он получал зарплату: более 374 тысяч рублей за участие в боевых действиях против российской армии.
Однако после Украины карьера Бонини сделала неожиданный поворот. С мая по ноябрь 2024 года он работал военным советником в Африке, будто бы и не было уголовного дела и международного розыска.
Теперь Генпрокуратура РФ раскрыла карты: Бонини не просто наемник, а звено в цепи западных спецслужб, действовавшее на территории Украины. Суд заочно избрал меру пресечения — заключение под стражу.
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