Лондонский след: за Украину воюет британская разведка

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Гэри Бонини, 33-летний гражданин Великобритании, объявлен в международный розыск, а его уголовное дело уже передано в Верховный суд Донецкой Народной Республики.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Наемник на Украине

Но что делает эту историю по-настоящему громкой — это не только его участие в боевых действиях против России, но и тесное сотрудничество с европейскими разведками. Материал-расследование публикует РИА Новости.

По данным российских правоохранительных органов, Бонини прибыл на Украину в марте 2022 года, стремясь попасть в интернациональный легион. За плечами у него был опыт службы в британских вооруженных силах: работа снайпером в разведывательном взводе, командировки в Африку и Афганистан.

Однако истинный масштаб его деятельности становится ясен из его же собственных признаний в социальных сетях. Оказывается, британец не просто воевал — он "оказывал поддержку европейским разведывательным службам", проводя секретные операции в составе небольших групп или даже автономно.

С марта по август 2022 года Бонини работал рука об руку с украинскими разведслужбами. Его роль была не из рядовых — он выступал консультантом и обработчиком информации, контролируя потоки данных между иностранными наемниками и украинскими чиновниками.

За свои "заслуги" в Донецке он даже получил медаль от главного управления разведки Украины. Но самое любопытное — все это время он получал зарплату: более 374 тысяч рублей за участие в боевых действиях против российской армии.

Однако после Украины карьера Бонини сделала неожиданный поворот. С мая по ноябрь 2024 года он работал военным советником в Африке, будто бы и не было уголовного дела и международного розыска.

Теперь Генпрокуратура РФ раскрыла карты: Бонини не просто наемник, а звено в цепи западных спецслужб, действовавшее на территории Украины. Суд заочно избрал меру пресечения — заключение под стражу.

Уточнения

Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

