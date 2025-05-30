Второй шанс на жизнь: москвичи, пережившие украинский плен, возвращаются домой

Москва дождалась своих героев. Пятеро москвичей, долгое время находившихся в плену на Украине, наконец вернулись домой.
Об этом РИА Новости сообщила столичный омбудсмен Татьяна Потяева. По её словам, эти люди стали частью самого масштабного обмена пленными между Россией и Украиной за всё время конфликта.
Напомним, обмен состоялся в три этапа — с 23 по 25 мая, и проходил при участии Белоруссии. Минобороны РФ ранее раскрыло детали этого процесса: стороны договорились о формуле 1000 на 1000 человек ещё на переговорах в Стамбуле.
И вот, первый этап принес результат: среди первой группы освобождённых оказалось пятеро жителей Москвы. Потяева уточнила, что сейчас её ведомство активно собирает данные о том, сколько ещё москвичей вернулось в рамках оставшихся двух дней обмена, но пока такой информации нет.
По данным Минобороны России:
Москва́ — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.
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