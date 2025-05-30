Второй шанс на жизнь: москвичи, пережившие украинский плен, возвращаются домой

1:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Москва дождалась своих героев. Пятеро москвичей, долгое время находившихся в плену на Украине, наконец вернулись домой.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Московский_Кремль,_вид_с_Дома_на_набережной.jpg by Semyon Borisov Московский Кремль, вид с Дома на набережной

Об этом РИА Новости сообщила столичный омбудсмен Татьяна Потяева. По её словам, эти люди стали частью самого масштабного обмена пленными между Россией и Украиной за всё время конфликта.

Напомним, обмен состоялся в три этапа — с 23 по 25 мая, и проходил при участии Белоруссии. Минобороны РФ ранее раскрыло детали этого процесса: стороны договорились о формуле 1000 на 1000 человек ещё на переговорах в Стамбуле.

И вот, первый этап принес результат: среди первой группы освобождённых оказалось пятеро жителей Москвы. Потяева уточнила, что сейчас её ведомство активно собирает данные о том, сколько ещё москвичей вернулось в рамках оставшихся двух дней обмена, но пока такой информации нет.

По данным Минобороны России:

24 мая состоялся обмен по формуле 307 на 307 — 307 российских военнопленных вернулись домой, и ровно столько же украинских оказались на территории Украины.

25 мая процесс продолжился: 303 российских военнослужащих были освобождены из украинского плена, и в обратном направлении отправились 303 украинских военнопленных.

Уточнения

Москва́ — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

