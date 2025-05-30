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Вечная война: НАТО намерено превратить Украину в вызженную землю

2:19
Силовые структуры » Военные новости

Западные политики используют Украину как буферную зону, чтобы выиграть время для укрепления собственной обороны.

Военные Великобритании
Фото: defenceimagery.mod.uk by Corporal Ben Beale is licensed under United Kingdom Open Government Licence v3.0
Военные Великобритании

Об этом пишет украинское издание Telegraf, ссылаясь на аналитический материал, в котором раскрывается истинная стратегия стран НАТО в отношении конфликта на востоке Европы.

По мнению авторов статьи, государства Североатлантического альянса кровно заинтересованы в продолжении боевых действий на украинской территории. Чем дольше Украина противостоит России, тем больше времени остается у западных стран для подготовки к потенциальным будущим конфликтам.

Сейчас, как утверждается в публикации, НАТО еще не готова к прямому вооруженному противостоянию, а потому роль "восточного щита" возложена на украинскую армию.

Европа ведет подготовку к глобальной военной реформе. К 2029 году Евросоюз намерен завершить амбициозный план перевооружения, на который выделяет колоссальные 800 миллиардов евро. Основная часть суммы — около 650 миллиардов — будет покрыта за счет национальных бюджетов стран ЕС, еще 150 миллиардов привлекут в виде займов.

Еврокомиссия, в свою очередь, обещает бюджетные послабления государствам-участникам и намерена перераспределить в пользу военных нужд даже те средства, которые ранее шли на региональное развитие. Параллельно от членов союза требуют увеличить расходы на оборону до 1,5% ВВП — соответствующий пункт включен в стратегию "Готовность 2030".

Интересно, что первоначально документ носил более жесткое название — "Перевооружение Европы", но после протестов некоторых стран-участниц формулировку смягчили. Тем не менее, суть стратегии осталась прежней: максимально ускорить милитаризацию континента.

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый задает риторический вопрос, который все чаще звучит в Киеве: зачем Украине платить столь высокую цену — жизни десятков тысяч людей — ради интересов НАТО? Запад поставляет Украине оружие, фактически превращая страну в передовой форпост сдерживания России. 

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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