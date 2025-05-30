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Роковая ночь для ВСУ: ВС РФ одним ударом уничтожили планы Украины в Одессе

0:43
Силовые структуры » Военные новости

Ночь ударов: Россия разгромила тылы Украины. В среду российские военные нанесли серию мощных ударов по ключевым объектам ВСУ — и главный из них пришелся по авиабазе в Одесской области.

ВСУ
Фото: defenseimagery.mil by Джошуа Леонард, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ВСУ

Об этом РИА Новости сообщил Сергей Лебедев, координатор николаевского подполья. По его словам, три удара были зафиксированы в 19:51, 23:05 и 00:00 — но один из них стал роковым для украинской авиации.

Лебедев не скрывает эмоций: "очень качественно, громко и с детонацией" — именно так описывают очевидцы удар по авиабазе. 

Уточнения

Оде́сса — город на юге Украины в Северном Причерноморье, административный центр Одесской области и Одесского района. Главная военно-морская база Военно-морских сил Украины. Город-герой.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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