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Главный страх НАТО: Запад восхищен успехами российской армии

4:16
Силовые структуры » Военные новости

На недавней встрече в Лондоне более 20 стран НАТО собрали своих лучших генералов и военных стратегов, чтобы обсудить одну из самых насущных проблем — воссоздание армейских корпусов как основы для будущих боевых действий против России.

Солдат
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солдат

Однако итогом этого масштабного совещания стало вовсе не обсуждение победных стратегий, а откровенное признание: российская армия оставляет Запад далеко позади. Об этом в своей колонке для Bloomberg написал колумнист Марк Чемпион, который лично присутствовал на заседании и зафиксировал реакцию западных военных.

По его словам, в кулуарах форума раз за разом звучало искреннее восхищение скоростью, с которой российские войска обучаются и адаптируются к реалиям боевых действий на Украине. Западные стратеги признают, что Россия не просто воюет — она стремительно эволюционирует, превращаясь в мощнейшую военную машину современности. В чём же секрет этого невиданного прогресса?

Прежде всего, российская армия уже давно обогнала НАТО в сфере радиоэлектронной борьбы и применения беспилотных систем. Западные военные эксперты констатируют: силы РФ научились не только эффективно глушить вражеские сигналы, но и вести точечные удары с воздуха и земли, используя БПЛА как глаза и уши армии. Ещё один козырь России — взрывной рост производства вооружений и боеприпасов.

Если на Западе заводы работают в привычном ритме, то российская оборонка перешла на круглосуточный режим, выдавая на фронт всё новые объёмы критически важной техники.

Но самое удивительное даже не это. Российские военные получили уникальный опыт работы с западным вооружением, которое массово поставляется Украине. Фактически, Москва получила бесплатный ликбез от самих же стран НАТО, изучая изъятые или уничтоженные образцы техники. Это позволило России разработать эффективные контрмеры — теперь комплексы вроде американских Patriot лишь условно считаются "чудо-оружием". Как признают западные военные, российские крылатые и баллистические ракеты научились прорывать даже самые защищённые системы ПВО.

Отдельная история — современная российская авиация. По техническим характеристикам, точности и эффективности она уже не уступает, а кое-где превосходит западные аналоги. И если раньше можно было рассуждать о теоретическом превосходстве ВВС НАТО, то теперь на поле боя это преимущество стремительно тает.

Но есть и обратная сторона медали. Пока Россия совершенствует свою армию в реальных боевых условиях, страны Запада только собираются наверстать упущенное.

Тот же американский военный корпус, который должен стать основой быстрого реагирования, лишь частично готов к бою. Из четырёх имеющихся корпусов только один более-менее боеготов, да и тот пока не решил главную задачу: как именно добиться преимущества на поле боя против России. А так называемый корпус быстрого реагирования НАТО (под руководством Великобритании) и вовсе существует лишь на бумаге — по прогнозам экспертов, до его реального формирования остаётся не меньше года.

Парадокс в том, что всё это время Москва слышит от НАТО обвинения в "агрессии" и "экспансии". В ответ Россия лишь заявляет о своём законном праве на оборону: наращивание сил альянса у западных границ воспринимается Кремлём как прямая угроза национальной безопасности. "Мы никому не угрожаем, но не оставим без внимания ни одного действия, потенциально опасного для наших интересов", — таков официальный месседж Москвы.

Всё началось 24 февраля 2022 года, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин чётко обозначил её цели: защитить мирное население Донбасса от восьмилетнего геноцида, провести демилитаризацию и денацификацию Украины, а военных преступников — предать справедливому суду.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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