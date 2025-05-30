Впереди - Днепр! Армия России достигла Днепропетровской области

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На востоке Украины разворачивается один из самых значимых эпизодов спецоперации — российские войска сделали стратегический шаг, фактически достигнув точки, где сходятся границы Донецкой Народной Республики (ДНР), Запорожской области и Днепропетровской области Украины.

Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Артиллерийские дуэли ВС РФ в горно-лесистой местности ЮВО

Об этом заявил РИА Новости Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов. По его словам, это не просто географический рубеж — это потенциальный ключ к дальнейшему развитию всей военной кампании.

Речь идёт о районе вокруг села Зеленое Поле в ДНР, которое совсем недавно было под контролем Украины. Как сообщили в Минобороны РФ, подразделения группировки "Восток" освободили этот населённый пункт, расположенный на стыке административной границы с Запорожской областью.

Уточнения

Днепропетро́вская о́бласть — область в юго-восточной части Украины.

