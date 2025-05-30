На востоке Украины разворачивается один из самых значимых эпизодов спецоперации — российские войска сделали стратегический шаг, фактически достигнув точки, где сходятся границы Донецкой Народной Республики (ДНР), Запорожской области и Днепропетровской области Украины.
Об этом заявил РИА Новости Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов. По его словам, это не просто географический рубеж — это потенциальный ключ к дальнейшему развитию всей военной кампании.
Речь идёт о районе вокруг села Зеленое Поле в ДНР, которое совсем недавно было под контролем Украины. Как сообщили в Минобороны РФ, подразделения группировки "Восток" освободили этот населённый пункт, расположенный на стыке административной границы с Запорожской областью.
Днепропетро́вская о́бласть — область в юго-восточной части Украины.
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