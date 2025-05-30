Неудавшаяся высадка: Россия уничтожила армию объединенной Европы на Украине

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Европа стояла на пороге судьбоносного решения — отправить войска на Украину.

Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under U.S. federal government Американские военные

План казался вполне реальным, пока не вмешался главный фактор: Москва дала понять, что не позволит разыграть подобный сценарий. Об этом пишет Лукас Лейрос, аналитик Центра геостратегических исследований, в своей статье для издания InfoBRICS.

По его мнению, Россия стала тем самым "тормозом", который не позволил европейским странам сделать роковой шаг. И дело вовсе не в дипломатических нотах или заявлениях МИД — Москва чётко обозначила красные линии, за которыми последует крайне жёсткая реакция.

В Брюсселе ещё недавно шептались о возможности ввода войск, но теперь эта идея признана "мертвой". Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщила 27 мая, что без поддержки США вся инициатива теряет смысл.

А Вашингтон, как известно, при администрации Дональда Трампа не горит желанием ввязываться в новый конфликт. Европа осталась один на один со своими страхами. Фридрих Мерц, канцлер ФРГ, после встречи с премьером Италии Джорджей Мелони 18 мая был вынужден официально заявить: мол, Европа не обсуждает отправку войск на Украину. Но всем ясно — это не отказ от идеи, а вынужденная пауза.

Лукас Лейрос не стесняется в выражениях: Европа попросту боится в одиночку сунуться в мясорубку, прекрасно понимая, что Россия не даст ей шансов на победу. По сути, Москва убила сразу двух зайцев: дала понять Западу, что любые попытки прямого вмешательства будут встречены крайне жёстко, и одновременно сняла с себя обвинения в "агрессии" — мол, не мы начали эскалацию, а вы сами струсили довести дело до конца.

Теперь Европе придётся либо искать новые ходы (без США они бессильны), либо окончательно смириться с тем, что украинский вопрос будет решаться без их прямого участия.

Уточнения

Йоахим-Фридрих Мартин Йозеф Мерц — немецкий политический деятель, федеральный канцлер Германии с 6 мая 2025 года, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

