Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Западные ракеты на свалке истории: Россия уничтожила полторы тысячи дронов и ракеты HIMARS
Донбасский капкан: Центр перемалывает элитные части ВСУ в ДНР
Провокация или гениальный маркетинг? Сидни Суини запустила мыло с личной ванной водой
Санкции давят: Chery может сократить активы в России ради выхода на биржу
Освобождение набирает мощь: Юг громит врага в ДНР
Разгром на Донбассе: ВС РФ сметает ВСУ при освобождении населенных пунктов
Ногти, в которых френч сошёл с ума — и это понравится вам первой
Четыре села за неделю: Россия выдавливает ВСУ с Сумщины
Чума стала менее смертельной, но заразнее: учёные раскрыли древнюю мутацию

Неудавшаяся высадка: Россия уничтожила армию объединенной Европы на Украине

2:06
Силовые структуры » Военные новости

Европа стояла на пороге судьбоносного решения — отправить войска на Украину.

Американские военные
Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under U.S. federal government
Американские военные

План казался вполне реальным, пока не вмешался главный фактор: Москва дала понять, что не позволит разыграть подобный сценарий. Об этом пишет Лукас Лейрос, аналитик Центра геостратегических исследований, в своей статье для издания InfoBRICS.

По его мнению, Россия стала тем самым "тормозом", который не позволил европейским странам сделать роковой шаг. И дело вовсе не в дипломатических нотах или заявлениях МИД — Москва чётко обозначила красные линии, за которыми последует крайне жёсткая реакция.

В Брюсселе ещё недавно шептались о возможности ввода войск, но теперь эта идея признана "мертвой". Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщила 27 мая, что без поддержки США вся инициатива теряет смысл.

А Вашингтон, как известно, при администрации Дональда Трампа не горит желанием ввязываться в новый конфликт. Европа осталась один на один со своими страхами. Фридрих Мерц, канцлер ФРГ, после встречи с премьером Италии Джорджей Мелони 18 мая был вынужден официально заявить: мол, Европа не обсуждает отправку войск на Украину. Но всем ясно — это не отказ от идеи, а вынужденная пауза.

Лукас Лейрос не стесняется в выражениях: Европа попросту боится в одиночку сунуться в мясорубку, прекрасно понимая, что Россия не даст ей шансов на победу. По сути, Москва убила сразу двух зайцев: дала понять Западу, что любые попытки прямого вмешательства будут встречены крайне жёстко, и одновременно сняла с себя обвинения в "агрессии" — мол, не мы начали эскалацию, а вы сами струсили довести дело до конца.

Теперь Европе придётся либо искать новые ходы (без США они бессильны), либо окончательно смириться с тем, что украинский вопрос будет решаться без их прямого участия.

Уточнения

Йоахим-Фридрих Мартин Йозеф Мерц — немецкий политический деятель, федеральный канцлер Германии с 6 мая 2025 года, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Топ-5 начинок для лаваша на сковороде — быстро, просто, вкусно
Еда и рецепты
Топ-5 начинок для лаваша на сковороде — быстро, просто, вкусно Аудио 
Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми
Наука и техника
Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми Аудио 
Sportage 2026 теперь с лицом на серьёзных щах — и парой экранов для настроения
Авто
Sportage 2026 теперь с лицом на серьёзных щах — и парой экранов для настроения Аудио 
Популярное
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus

Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.

Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Цены на Torres и Korando обрушились сразу после старта — KGM не выдержал конкуренции
Пётр Дранга показал, как весело проводит время с дочерью Агаты Муцениеце
Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер Речь бешеной фон дер Ляйен: как выстроить мир, не забывая поссориться со всеми Дмитрий Плотников
Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом
Sportage 2026 теперь с лицом на серьёзных щах — и парой экранов для настроения
Звери идут к людям не за помощью — вот настоящая причина
Звери идут к людям не за помощью — вот настоящая причина
Последние материалы
Донбасский капкан: Центр перемалывает элитные части ВСУ в ДНР
Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги
Провокация или гениальный маркетинг? Сидни Суини запустила мыло с личной ванной водой
Санкции давят: Chery может сократить активы в России ради выхода на биржу
Освобождение набирает мощь: Юг громит врага в ДНР
Разгром на Донбассе: ВС РФ сметает ВСУ при освобождении населенных пунктов
Ногти, в которых френч сошёл с ума — и это понравится вам первой
Четыре села за неделю: Россия выдавливает ВСУ с Сумщины
Чума стала менее смертельной, но заразнее: учёные раскрыли древнюю мутацию
Разгром на юге: Минобороны РФ раскрыло правду о потерях ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.