Разгром на юге: Минобороны РФ раскрыло правду о потерях ВСУ

На южном фланге спецоперации разгорается настоящая война цифр — и в этот раз статистика говорит сама за себя.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ВСУ

Подразделения российской группировки "Днепр" за последнюю неделю буквально разгромили украинские войска, оставив от них лишь воспоминания да горы разбитой техники. По данным Минобороны РФ, ВСУ потеряли почти 500 боевиков. Красноречивее выглядит уничтоженная техника: 54 автомобиля, боевая бронированная машина, четыре орудия полевой артиллерии, а также 18 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По информации российского военного ведомства, российская армия целенаправленно била по механизированной, горно-штурмовой бригадам, а также по трём бригадам береговой обороны. Не остались без внимания и формирования теробороны — сразу четыре бригады получили чувствительные удары. И как вишенка на торте — бригада нацгвардии Украины тоже понесла серьёзные потери.

Уточнения

Национальная гвардия Украины — воинское формирование c правоохранительными функциями, входит в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД) и предназначено для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов граждан Украины.

