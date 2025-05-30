Четыре села за неделю: Россия выдавливает ВСУ с Сумщины

Российские войска из группировки "Север" за последние семь дней нанесли значительный урон украинским силам, ликвидировав более 1490 военнослужащих.
Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, подводя итоги боевых действий за неделю.
По данным ведомства, в ходе активного наступления бойцы группировки освободили несколько населенных пунктов в Сумской области, включая Локню, Владимировку, Беловоды и Константиновку.
Удары с воздуха, с использованием беспилотников, а также артиллерийский огонь были направлены на поражение личного состава и техники противника. Под удары попали подразделения четырех механизированных бригад, двух десантно-штурмовых бригад, мотопехотной бригады, двух штурмовых центров спецопераций, штурмового полка, трех бригад территориальной обороны, а также пограничного отряда украинской погранслужбы.
Как уточнили в Минобороны, потери украинской стороны за этот период оказались значительными. Были уничтожены четыре танка, 22 бронированные боевые машины, 46 автомобилей, 37 артиллерийских орудий, шесть станций, используемых для радиоэлектронной борьбы, а также девять складов, где хранились боеприпасы.
Су́мска́я о́бласть — область на северо-востоке Украины.
Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.