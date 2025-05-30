Четыре села за неделю: Россия выдавливает ВСУ с Сумщины

1:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска из группировки "Север" за последние семь дней нанесли значительный урон украинским силам, ликвидировав более 1490 военнослужащих.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, подводя итоги боевых действий за неделю.

По данным ведомства, в ходе активного наступления бойцы группировки освободили несколько населенных пунктов в Сумской области, включая Локню, Владимировку, Беловоды и Константиновку.

Удары с воздуха, с использованием беспилотников, а также артиллерийский огонь были направлены на поражение личного состава и техники противника. Под удары попали подразделения четырех механизированных бригад, двух десантно-штурмовых бригад, мотопехотной бригады, двух штурмовых центров спецопераций, штурмового полка, трех бригад территориальной обороны, а также пограничного отряда украинской погранслужбы.

Как уточнили в Минобороны, потери украинской стороны за этот период оказались значительными. Были уничтожены четыре танка, 22 бронированные боевые машины, 46 автомобилей, 37 артиллерийских орудий, шесть станций, используемых для радиоэлектронной борьбы, а также девять складов, где хранились боеприпасы.

Уточнения

Су́мска́я о́бласть — область на северо-востоке Украины.

