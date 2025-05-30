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Разгром на Донбассе: ВС РФ сметает ВСУ при освобождении населенных пунктов

Силовые структуры » Военные новости

Российские войска из группировки "Восток" за минувшую неделю добились значительных успехов в зоне боевых действий, освободив два населенных пункта на территории Донецкой Народной Республики.

Солдат ВСУ
Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солдат ВСУ

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, украинская сторона понесла серьезные потери, лишившись более 1265 военнослужащих.

По данным ведомства, в результате активных наступательных операций бойцы группировки взяли под контроль села Отрадное и Зеленое Поле.

В ходе боев были нанесены удары по позициям нескольких украинских подразделений, включая четыре механизированные бригады, егерскую, десантно-штурмовую, аэромобильную бригады, а также бригаду морской пехоты и две бригады территориальной обороны. Потери противника оказались значительными: уничтожены танк, 22 бронированные боевые машины, 66 автомобилей, 17 артиллерийских орудий и 12 станций, используемых для радиоэлектронной борьбы.

Уточнения

Вооружённые си́лы Украи́ны — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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