Освобождение набирает мощь: Юг громит врага в ДНР

Российские войска из состава "Южной" группировки за последние семь дней добились значительных успехов в зоне боевых действий, освободив сразу четыре населенных пункта на территории Донецкой Народной Республики.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ армия

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, потери украинской стороны за этот период оказались весьма существенными, превысив 1615 военнослужащих. По информации ведомства, в результате активного наступления бойцы группировки продвинулись вглубь оборонительных позиций противника, взяв под контроль села Ступочки, Романовку, Старую Николаевку и Гнатовку.

В ходе боевых действий были нанесены удары по позициям нескольких украинских подразделений, включая семь механизированных бригад, а также штурмовую, горно-штурмовую, аэромобильную бригады и бригаду национальной гвардии.

Потери противника включали один танк, 27 бронированных боевых машин, среди которых были два канадских бронетранспортера Senator, 48 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, 11 станций, используемых для радиоэлектронной борьбы, а также 21 склад, где хранились боеприпасы и другие ресурсы.

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