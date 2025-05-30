Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ногти, в которых френч сошёл с ума — и это понравится вам первой
Четыре села за неделю: Россия выдавливает ВСУ с Сумщины
Чума стала менее смертельной, но заразнее: учёные раскрыли древнюю мутацию
Разгром на юге: Минобороны РФ раскрыло правду о потерях ВСУ
Всего 5 капель на ведро воды: йод и пиво — идеальный тандем для богатого урожая клубники
Фаршированные яйца с грибами — классика праздничного стола
Капуста трескается от сочности, а у соседей вянет — вот в чём весь секрет грядки
Неудавшаяся высадка: Россия уничтожила армию объединенной Европы на Украине
Сначала сладко, потом неожиданно: клубничное варенье с розмарином, которое ломает стереотипы

Освобождение набирает мощь: Юг громит врага в ДНР

Силовые структуры » Военные новости

Российские войска из состава "Южной" группировки за последние семь дней добились значительных успехов в зоне боевых действий, освободив сразу четыре населенных пункта на территории Донецкой Народной Республики.

армия
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
армия

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, потери украинской стороны за этот период оказались весьма существенными, превысив 1615 военнослужащих. По информации ведомства, в результате активного наступления бойцы группировки продвинулись вглубь оборонительных позиций противника, взяв под контроль села Ступочки, Романовку, Старую Николаевку и Гнатовку.

В ходе боевых действий были нанесены удары по позициям нескольких украинских подразделений, включая семь механизированных бригад, а также штурмовую, горно-штурмовую, аэромобильную бригады и бригаду национальной гвардии.

Потери противника включали один танк, 27 бронированных боевых машин, среди которых были два канадских бронетранспортера Senator, 48 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, 11 станций, используемых для радиоэлектронной борьбы, а также 21 склад, где хранились боеприпасы и другие ресурсы.

Уточнения

Министерство обороны Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Топ-5 начинок для лаваша на сковороде — быстро, просто, вкусно
Еда и рецепты
Топ-5 начинок для лаваша на сковороде — быстро, просто, вкусно Аудио 
Шерсть не белая, а мясо — тухлое: что вы не знали о белом медведе
Домашние животные
Шерсть не белая, а мясо — тухлое: что вы не знали о белом медведе Аудио 
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Авто
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже Аудио 
Популярное
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus

Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.

Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Цены на Torres и Korando обрушились сразу после старта — KGM не выдержал конкуренции
Пётр Дранга показал, как весело проводит время с дочерью Агаты Муцениеце
Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер Речь бешеной фон дер Ляйен: как выстроить мир, не забывая поссориться со всеми Дмитрий Плотников Китай запустил зонд в пояс астероидов у Марса, опережая аналогичную программу Маска Любовь Степушова
Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом
Sportage 2026 теперь с лицом на серьёзных щах — и парой экранов для настроения
Звери идут к людям не за помощью — вот настоящая причина
Звери идут к людям не за помощью — вот настоящая причина
Последние материалы
Фаршированные яйца с грибами — классика праздничного стола
Капуста трескается от сочности, а у соседей вянет — вот в чём весь секрет грядки
Неудавшаяся высадка: Россия уничтожила армию объединенной Европы на Украине
Сначала сладко, потом неожиданно: клубничное варенье с розмарином, которое ломает стереотипы
Роскошный замок в Майенне продаётся за 3,37 миллиона евро: что вы не знали о Маленьком Версале?
Renault 4 стал полноприводным: представлен концепт, который всё меняет
Как научиться говорить по-кошачьи: секреты общения, которые ваши кошки поймут
Новый подход к тренировкам: мышц больше, килограммов столько же — всего 7 упражнений
В России катастрофа с картофелем: куда пропадает урожай и сколько придётся платить покупателям
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.