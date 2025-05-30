Донбасский капкан: Центр перемалывает элитные части ВСУ в ДНР

Российские войска из состава группировки "Центр" за минувшую неделю нанесли значительный урон украинским силам, ликвидировав более 3060 военнослужащих и уничтожив большое количество военной техники.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Армия России

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, подводя итоги боевых действий за период с 24 по 30 мая.

По данным ведомства, в результате активных наступательных операций бойцы группировки освободили село Шевченко Первое, расположенное в Донецкой Народной Республике. Удары были нанесены по позициям 15 украинских подразделений, включая шесть механизированных бригад, десантно-штурмовую, штурмовую, егерскую бригады, две бригады морской пехоты, бригаду спецназначения "Азов"* , бригаду территориальной обороны и две бригады национальной гвардии.

Как уточнили в Минобороны, потери украинской стороны оказались значительными. Были уничтожены один танк, 39 бронированных боевых машин, среди которых американские бронетранспортер М113 и бронемашина MaxxPro, 57 автомобилей и девять артиллерийских орудий.

* Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

Уточнения

M113 — бронетранспортёр (БТР) США. Разработан в 1957—1959 годах. Запущен в серийное производство в январе 1960 года; производство продолжалось до 2007 года.

