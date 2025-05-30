Российские войска из состава группировки "Центр" за минувшую неделю нанесли значительный урон украинским силам, ликвидировав более 3060 военнослужащих и уничтожив большое количество военной техники.
Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, подводя итоги боевых действий за период с 24 по 30 мая.
По данным ведомства, в результате активных наступательных операций бойцы группировки освободили село Шевченко Первое, расположенное в Донецкой Народной Республике. Удары были нанесены по позициям 15 украинских подразделений, включая шесть механизированных бригад, десантно-штурмовую, штурмовую, егерскую бригады, две бригады морской пехоты, бригаду спецназначения "Азов"* , бригаду территориальной обороны и две бригады национальной гвардии.
Как уточнили в Минобороны, потери украинской стороны оказались значительными. Были уничтожены один танк, 39 бронированных боевых машин, среди которых американские бронетранспортер М113 и бронемашина MaxxPro, 57 автомобилей и девять артиллерийских орудий.
* Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.
M113 — бронетранспортёр (БТР) США. Разработан в 1957—1959 годах. Запущен в серийное производство в январе 1960 года; производство продолжалось до 2007 года.
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