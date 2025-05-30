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НАТО остановится у порога: США преподнесли Путину неожиданный подарок

1:49
Силовые структуры » Военные новости

В российской столице с удовлетворением восприняли тот факт, что опасения Москвы относительно планов НАТО по расширению находят отклик за океаном, особенно учитывая роль Вашингтона как посредника в этом вопросе.

НАТО
Фото: web-beta.archive.org by US Army, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
НАТО

Об этом сообщил представитель Кремля, подчеркнув, что понимание, проявленное американской стороной, вызывает позитивную реакцию в России. Он пояснил, что речь идет о реакции на разъяснения, которые ранее давал глава государства, и отметил, что подобный подход со стороны США укрепляет их позицию в качестве посредника в сложных международных переговорах.

При этом в Кремле дали понять, что не намерены выносить тонкости этой темы на публичное обсуждение. Представитель администрации президента акцентировал внимание на том, что подобные вопросы требуют конфиденциальности, а обмен мнениями через средства массовой информации в данном случае неуместен. По его словам, наиболее эффективным способом решения таких вопросов остаются закрытые каналы связи, где стороны могут вести диалог без лишнего внимания общественности.

В США прозвучали заявления, которые подтверждают определённую готовность учитывать озабоченности Москвы.

Один из высокопоставленных американских чиновников Кит Келлог, занимающийся вопросами Украины, намекнул, что дальнейшее продвижение Североатлантического альянса к российским границам может быть приостановлено. Он также признал, что опасения России по поводу расширения НАТО на восток имеют под собой основания. Кроме того, было отмечено, что вопрос о возможном вступлении Украины в альянс в настоящее время не является приоритетным для американской администрации.

Уточнения

Джо́зеф Кит Ке́ллог-младший (англ. Joseph Keith Kellogg Jr.; род. 12 мая 1944, Дейтон, Огайо) — государственный служащий США, генерал-лейтенант армии США в отставке.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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