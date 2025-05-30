Устаревшая армия НАТО: Великобритания указала на катастрофическое отставание

Конфликт на Украине обнажил серьёзные недостатки в подходах к управлению вооружёнными силами западных стран, о чём сообщил портал Business Insider, ссылаясь на слова заместителя министра обороны Великобритании Люка Полларда.

Фото: Wikipedia by Lt Col John Skliros is licensed under Open Government Licence version 1.0 Солдаты армии Великобритании

На встрече с представителями более чем ста компаний, занимающихся производством беспилотников, британский чиновник указал, что события на Украине выявили устаревшие методы организации и руководства военными структурами Запада, особенно на фоне стремительного развития технологий, таких как беспилотные летательные аппараты.

По его мнению, подходы, которые использовались для управления обороной и армиями, давно не соответствуют современным реалиям, и эта проблема актуальна для всех стран, входящих в НАТО.

Поллард подчеркнул, что появление и совершенствование беспилотных технологий вызвало кардинальные изменения в способах ведения боевых действий. Он отметил, что каждые несколько недель в этой сфере происходят значительные прорывы, которые требуют пересмотра традиционных стратегий. Чиновник также призвал отказаться от устаревших подходов и сосредоточиться на поставках в Украину самых передовых разработок, чтобы поддерживать её в текущем конфликте.

В свою очередь, Россия неоднократно заявляла, что поставки оружия на Украину лишь затрудняют мирное урегулирование ситуации и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы с вооружением, направленные в Украину, будут рассматриваться как законные цели для российских сил. Представители Кремля также отмечали, что наращивание военной помощи со стороны Запада не способствует диалогу и лишь усугубляет обстановку, оказывая негативное влияние на перспективы переговоров.

Уточнения

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