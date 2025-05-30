Пойман с поличным: армянин, воевавший за Украину, получил билет в Сибирь

2:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Гражданин Армении, участвовавший в боевых действиях на стороне украинских вооружённых сил в качестве снайпера, вскоре предстанет перед судом в Херсонской области, о чём сообщила Генеральная прокуратура России.

Фото: flickr.com by Joe Gratz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молоток

Согласно информации ведомства, в отношении Армена Баляна утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, связанному с его деятельностью как наёмника в вооружённом конфликте.

Дело уже передано в Херсонский областной суд, где оно будет рассмотрено по существу. Баляну предъявлены обвинения в нарушении статьи Уголовного кодекса РФ, касающейся участия наёмников в военных действиях.

По данным следствия, в 2022 году мужчина через территорию Молдавии прибыл на Украину, где добровольно вступил в ряды 124-й бригады территориальной обороны, а также, предположительно, в другие формирования украинской армии, точный состав которых пока не установлен.

С ноября 2022 года по декабрь 2023 года он действовал на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской области. Там он выполнял функции разведчика-снайпера, участвуя в боевых действиях против российских военнослужащих.

Следствие установило, что за свою службу Балян ежемесячно получал вознаграждение в размере не менее 90 тысяч гривен, что эквивалентно примерно 2150 долларам США. За время участия в конфликте он несколько раз получал ранения, после чего принял решение дезертировать из украинских вооружённых сил и покинул страну.

В октябре 2024 года мужчина был задержан в московском аэропорту "Домодедово" при попытке въехать на территорию России. На данный момент в отношении него действует мера пресечения в виде содержания под стражей, пока суд не вынесет окончательное решение по его делу.

Уточнения

Си́лы территориа́льной оборо́ны Вооружённых сил Украи́ны — отдельный род сил Вооружённых сил Украины, на который возлагается организация, подготовка и выполнение задач территориальной обороны.

