Ракеты Taurus – билет в ад: Европа на пороге войны, которой не ждала

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Европа может оказаться на пороге масштабного и разрушительного конфликта, если Германия решит начать поставки ракет Taurus на Украину, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом он сообщил в эфире "Россия-24".

По мнению депутата, разумные политики в Германии осознают опасность вовлечения своей страны в полномасштабную войну на украинской территории, которая может стать катастрофой для всей Европы. Он подчеркнул, что использование ракет Taurus с территории Украины невозможно без участия иностранных специалистов, что фактически будет означать прямое вмешательство стран-поставщиков в конфликт.

Слуцкий также задался вопросом, готов ли канцлер Германии Фридрих Мерц к эскалации конфликта ради поддержки украинского руководства. По его мнению, подобные действия не имеют ничего общего с миротворческими усилиями, а продиктованы исключительно антироссийскими настроениями, которые, как он считает, ослепляют немецкого политика и заставляют его игнорировать интересы собственных граждан.

Ранее, 26 мая, Мерц заявил, что ряд стран, включая Великобританию, Францию, США и теперь Германию, сняли ограничения на дальность поставляемого Киеву оружия, что позволяет украинской стороне наносить удары по объектам на территории России.

Однако вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль опроверг это заявление, отметив, что позиция Берлина по вопросу поставок вооружений остаётся неизменной. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, в свою очередь, предупредила, что Москва будет рассматривать любые удары немецкими ракетами Taurus по российским объектам как прямое участие Германии в боевых действиях на стороне Киева.

Тем временем Россия предпринимает шаги для урегулирования ситуации. 15 мая президент РФ Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле без каких-либо предварительных условий.

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, цель этих переговоров — устранить коренные причины конфликта и защитить интересы России. Российская делегация прибыла в Стамбул в назначенный день, однако встреча с украинской стороной состоялась лишь на следующий день и продолжалась около двух часов.

Руководитель российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, сообщил, что стороны договорились изложить свои позиции по возможному прекращению огня. Он также подчеркнул готовность Москвы продолжать диалог.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров добавил, что Россия готова представить украинской стороне документ с предложениями по урегулированию конфликта на следующем этапе переговоров, запланированных на 2 июня в Стамбуле. Однако, как отметили в Кремле, ответа от Киева на это предложение пока не поступило.

Уточнения

TAURUS KEPD 350/150 — германско-шведская авиационная крылатая ракета класса «воздух-поверхность» большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей, включая важные точечные и протяжённые объекты, без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.

