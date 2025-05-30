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Роковой шаг Германии: Европа боится смерти по вине Мерца

1:58
Силовые структуры » Военные новости

Поставки немецких дальнобойных ракет Taurus на Украину и агрессивные заявления канцлера Германии Фридриха Мерца могут привести к прямому столкновению между Германией и Россией, говорится в материале издания Berliner Zeitung.

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Фото: commons.wikimedia.org by Philipp Hayer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
taurus

По мнению журналистов, подход Мерца к вопросам безопасности вызывает серьёзные опасения. Его действия называют либо недальновидными, либо откровенно безответственными. В публикации подчёркивается, что остаётся неясным, как поведёт себя Россия, если ракета Taurus, поставленная Германией, поразит цель, которую Москва сочтёт недопустимой.

Отмечается, что подобная эскалация может иметь катастрофические последствия.

Авторы материала указывают, что Мерц действует без чёткого плана, лишь усиливая напряжённость в украинском конфликте. Журналисты выразили удивление той лёгкостью, с которой канцлер делает столь рискованные заявления, назвав это шокирующим легкомыслием.

Ранее Мерц сообщил, что Германия намерена поддерживать Украину в создании собственного дальнобойного вооружения, однако отказался раскрывать дополнительные подробности. В начале недели глава немецкого правительства также объявил, что ФРГ, следуя примеру Великобритании, Франции и США, сняла ограничения на дальность оружия, передаваемого Киеву. Он пояснил, что украинские силы теперь имеют возможность наносить удары вглубь российской территории, и подчеркнул необходимость обеспечить их соответствующим вооружением.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что подобные заявления Мерца не способствуют мирному урегулированию ситуации на Украине. Напротив, они лишь затрудняют любые попытки перевести конфликт в дипломатическое русло и подталкивают к продолжению боевых действий.

Уточнения

Йоахим-Фридрих Мартин Йозеф Мерц — немецкий политический деятель, федеральный канцлер Германии с 6 мая 2025 года, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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